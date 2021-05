Gobierno acuerda con COFE posponer nuevo régimen de licencias médicas hasta no tener una alternativa

El gobierno y el sindicato de estatales (COFE) acordaron posponer la aplicación de los descuentos del nuevo sistema de licencias por enfermedad hasta no tener una alternativa redactada para que la discuta el Parlamento. De esta forma, si bien no se cumplirá con los plazos votados por los legisladores primero en el Presupuesto y luego postergados mediante otra ley, el gobierno dejará la normativa sin reglamentar para que no empiecen a correr las modificaciones.

El Presupuesto votado en 2020 estableció que a partir del 1º de abril el sistema de certificaciones médicas de los funcionarios públicos tendría una serie de cambios que lo equiparaba con el régimen privado (tres días sin cobrar sueldo y el 75% a partir del cuarto). Sin embargo, a fines de marzo el Parlamento votó prorrogar esa fecha un mes. El mes adicional se cumplió este sábado pero el gobierno todavía no va a aplicar el nuevo sistema, según dijo a El Observador el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos. La ley no se va a reglamentar y por lo tanto no se van a aplicar los descuentos. Eso llevará a que de momento se mantiene el sistema por el que los funcionarios públicos reciben el 100% de su salario cuando se enferman. “Se entiende que ninguna de las partes puso trabas ni demoró el trabajo. Estamos trabajando bien y por eso se acordó no aplicar los descuentos”, dijo a El Observador el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Martín Pereira. Es que en paralelo a la creación de ese nuevo régimen y en medio de una discusión en el oficialismo, el Presupuesto también estableció la conformación de una comisión para estudiar más en profundidad el tema, plantear otro sistema y que, además, abarque a todo el Estado y no solo a la administración central como el votado en la ley presupuestal. Si bien esa comisión ya comenzó a trabajar, todavía no terminó el debate en el grupo conformado por la ONSC, el sindicato de estatales, el Banco de Previsión Social (BPS) y varios representantes del Poder Ejecutivo. El espíritu del acuerdo alcanzado en la discusión parlamentaria del Presupuesto era que cuando empezara a regir el nuevo régimen, ya existiera una alternativa para discutir en el Parlamento. Fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, el que impulsó el nuevo sistema votado en el Parlamento. Sin embargo, varios legisladores oficialistas entendían que el sistema privado actual es injusto y por eso no querían igualar ambos regímenes. El camino acordado fue un punto medio: se votó el sistema impulsado por Alfie pero no se va a aplicar hasta que haya una alternativa para discutir en el Parlamento. Diego Battiste El presidente de COFE, Martín Pereira, y el secretario general del sindicato, José López La comisión La comisión encabezada por Conrado Ramos trabaja sobre varios puntos. Uno de ellos es mejorar la información que posee el BPS sobre las certificaciones. “Hay prestadores de salud que no tienen convenio con el BPS. Entonces, el trabajador tiene que pedir el certificado, presentarlo ante su organismo y que el organismo lo presente en el BPS”, explicó Ramos. La idea es poder digitalizar lo más posible todo el trámite para que la información se pueda procesar de mejor forma. También es necesario modificar algunos elementos del sistema para que reconozca que determinadas enfermedades (como las oncológicas o las que están directamente vinculadas al tipo de tarea que se desempeña) Al mismo tiempo, COFE pidió que se convoque a la comisión a todos los sindicatos del Estado que también van a estar afectados por las decisiones tomadas en esa comisión. Es decir, la idea es convocar a los sindicatos de la educación y de la mesa coordinadora de entes, entre otros. La comisión volverá a sesionar este martes para seguir avanzando en el asunto, aunque sobre los descuentos salariales todavía no han comenzado a trabajar. Leé también Ford y Nordex abrieron un llamado para los primeros 120 empleos en la nueva planta de producción en Uruguay El sistema En la actualidad los funcionarios públicos que se enferman tienen la posibilidad de acceder a licencia por enfermedad y no se les descuenta nada del salario. Sin embargo, el Presupuesto votado en 2020 establece que cuando se reglamente la ley el sistema se equipara con el de los privados. Esto quiere decir que los primeros tres días de estar certificado el trabajador no recibe su salario y a partir del cuarto día cobra el 75%. En tanto, a partir del nuevo régimen los funcionarios públicos podrán acumular días de licencia por enfermedad con el 100% del salario. “Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, los funcionarios en uso de licencia por enfermedad o accidente tendrán derecho a percibir por cinco días el primer año, acumulables tres días por año, hasta un máximo de quince días, un subsidio del 100% de su salario”, dice el texto del Presupuesto. Esto implica que si una persona es certificada por ocho días en este 2021, los primeros cinco los cubre con la licencia médica pero los siguientes tres no recibirá salario. Como fue aprobado solo con los votos del oficialismo, este régimen no aplica para entes autónomos y servicios descentralizados ya que para eso se precisan mayorías especiales.