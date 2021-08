Gobierno aplica pase responsable en tres actividades y avanza en próximos pasos

El primer texto lo divulgó este viernes la Secretaría Nacional del Deporte (SND), y anunció que los gimnasios, piscinas y espacios cerrados pueden aumentar su aforo a un 65% a partir del 1 de agosto con la condición de que los asistentes estén vacunados contra el covid-19.

Este miércoles se sumaron dos definiciones similares. Las salas de espectáculos cerradas podrán pasar del 30% al 66% del aforo si admiten a personas vacunadas; de lo contrario, la capacidad será del 45% a partir del próximo 15 de agosto, informó el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Consultada en rueda de prensa, la directora de Cultura del MEC, Mariana Wainstein, anunció además que algunas medidas sanitarias, como la toma de temperatura en la puerta, dejarán de utilizarse.

"Va a haber un control con el teléfono y el código QR para los vacunados, y luego los controles a los que ya estamos acostumbrados, como el tapabocas y el distanciamiento físico. No se hará más el chequeo de temperatura. Pienso que los productores y los directores de las salas van a tomar decisiones al respecto (...) veníamos pensando en un menú de opciones, y estas son dos nuevas (para considerar)", dijo.

A su vez, el pase responsable también llegó al fútbol del interior. En el tercer comunicado, la SND informó este miércoles que a partir del 20 de agosto los partidos de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) podrán disputarse con público que esté inoculado en caso de que sean mayores de 12 años.

La cantidad de público que podrá haber en las tribunas dependerá de las condiciones de cada cancha. La SND informó que se admitirán hasta 300 personas en canchas sin asientos ni gradas, en donde el público asiste con asientos propios o en vehículos; 500 personas en canchas y/o estadios mixtos, con zona de gradas o asientos. En este caso no se podrá superar el 30% del aforo máximo permitido. A su vez, se permitirá que ingresen 700 personas en canchas y estadios con un 100% de gradas y asientos.

La condición para todas las actividades es la misma: los asistentes deben contar con las dos dosis y haber transcurrido los 14 días posteriores a la segunda inyección. Para ingresar, las personas deben presentar el certificado de vacunación que se obtiene en la web del Ministerio de Salud Pública (MSP) o exhibir el que está disponible en la aplicación Coronavirus Uy. Se exigirá además el uso del tapabocas y la distancia social.

Todavía hay actividades con aforo restringido, como los cines y los salones de fiestas. En el caso de los salones, el directivo de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiesta y Eventos, Daniel Serrato, dijo que esperan novedades acerca de la aplicación del pase responsable con vacunados el próximo 10 de agosto porque, según contó, en el MSP "están esperando por el comportamiento de la (variante) delta".

Más allá de la vacunación, el pase responsable tendrá próximas etapas. A propósito de esto, este lunes las autoridades del MSP se reunieron con los representantes de las farmacias, los laboratorios y las emergencias móviles para definir cómo será el registro que los habilitará a comercializar tests de antígenos para detectar covid-19. Cuando la venta se ponga en marcha, el organizador del evento o proveedor del servicio tendrá que aplicar diferentes logísticas en caso de resolver hacer un evento solo para personas vacunadas.

En instancias que sean reservadas para inoculados, todos podrán ingresar sin testeo previo –como se definió por el momento para OFI, los gimnasios y las salas–. Si, por el contrario, se prefiere organizar un evento que acepte tanto a vacunados como a no vacunados, la totalidad de los asistentes deberán comprar y presentar un test negativo de antígenos antes de ingresar.

Para ello, en Presidencia están afinando el sistema operativo que permita digitalizar todo el proceso. Si bien ya se comenzaron a flexibilizar los aforos con público vacunado, el Ejecutivo está terminando de desarrollar el sistema para que los organizadores de los eventos puedan escanear el código QR que sale impreso en el documento de la web del MSP o el que aparece en la aplicación.

Según dijeron las fuentes, el funcionamiento de este código quedará disponible en los próximos días y permitirá validar que la persona que asiste al evento está vacunada o tiene el resultado de un test negativo. En una etapa más avanzada, el sistema estará enlazado con la venta de tiques o entradas y permitirá la compra con la validación previa del código QR.

Cuestionamientos al pase responsable

Desde el gobierno entienden que los organizadores pueden optar por realizar sus eventos con personas no vacunadas, pero con aforo restringido o solo con personas que estén inoculadas, aplicando el derecho de admisión. Sin embargo, la medida recibió críticas de parte de los gimnasios, que consideran que no hay un marco jurídico para prohibir el ingreso de quienes optaron por no vacunarse., según lo estipula el nuevo régimen de aumento de aforo con duchas y vestuarios dispuesto"., porque estamos hablando de la ley de confidencialidad. Nosotros no tenemos autoridad para eso”, dijo este miércoles a El ObservadorEl presidente de la Liga de Fútbol de Florida,había anunciado que renunciaría a su cargo si, efectivamente, se exigía el "pase responsable" para la asistencia a los partidos. En declaraciones a TV Florida el dirigente afirmó en junio que dará un paso al costado si esto se vuelve obligatorio. Curuchet expuso razones “éticas y filosóficas” para su postura.