Gobierno aspira a vacunar a niños de 5 a 11 años a partir de febrero pero depende del arribo de vacunas

La Comisión Nacional Asesora en Vacunas (CNAV) decidió este miércoles recomendar la vacunación en menores de 12 años y ahora el Ministerio de Salid Pública aspira a empezar a inmunizar en febrero, antes del inicio de clases, pero depende del arribo de las vacunas.

"Como idea sí (empezar en febrero). Luego se verá en la realidad lo que ocurre con los tiempos de llegada", dijo a El Observador el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Cuando el gobierno acordó con el laboratorio Pfizer la compra de nuevas vacunas para adultos firmó una cláusula en la que se establecía que Uruguay podría acceder a vacunas para niños en caso que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos apruebe la inmunización para niños de entre 5 a 12 años. Eso ya sucedió y este miércoles recibió la aprobación en Uruguay.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este miércoles que en los próximos días el gobierno se contactará con el laboratorio Pfizer para acordar las entregas de vacunas que se utilizarán para inocular a los niños. "Vamos a estar acordando con el laboratorio Pfizer cómo es la secuencia y la entrega de las vacunas y las fechas", aseguró y agregó que la vacunación no es obligatoria pero "la responsabilidad del gobierno es tener la disponibilidad de vacunas para aquél que lo quiera hacer con el consentimiento de los padres".

"En estos días vamos a ponerle fecha para cuándo pueden empezar a llegar las dosis", dijo según consignó El País.

Algunos pediatras ya habían marcado el inicio de clases como una fecha clave para definir el inicio de la vacunación en niños. "No me parece ahora el momento para salir de forma urgente a vacunar a los niños, me lo planteo como una perspectiva para el año que viene, previo al inicio de clases", dijo a fines de octubre el infectólogo pediátrico Álvaro Galiana.

El gobierno calcula que son cerca de 290 mil los niños de estas edades, por lo que se necesitarían 580 mil dosis. La vacuna es distinta: utiliza una dosis tres veces menor (10 mililitros en vez de los 30 que utilizan los adultos) y cápsulas diferentes.

Salinas también se refirió al tema en Twitter y dijo que "la vacunación evita el ausentismo escolar, o la no presencialidad en especial en poblaciones vulnerables, impacta en la calidad educativa (por conectividad) y eventualmente la alimentación que reciben en la escuela". Continuó en el hilo explicando que "se mantiene la no obligatoriedad" sobre la vacunación en esta franja etaria y destacó que Uruguay tendría "tiempo por 3 meses para evaluar la experiencia de los países que ya la hayan recibido".

En Europa se aprobó este jueves la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para los niños entre 5 y 11 años. Además, ya lo aprobaron Estados Unidos, Israel, Canadá.

Según informa la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), esta vacuna ha demostrado una eficacia del 90,7% en una prueba realizada sobre una muestra de 2.000 niños dentro de la franja de edades. Los efectos secundarios fueron clasificados como "leves y moderado". Se espera que los mismos puedan durar unos días y se manifiestan como dolor localizado en el lugar de la vacunación, fatiga, dolor de cabeza y/o musculares o un resfrío. La EMA considera que "los beneficios de la vacuna en niños de 5 a 11 años superan los riesgos".