Gobierno de Ortega ordena sacar del aire a canal de TV opositor en Nicaragua

El Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) notificó la noche del viernes a las empresas de cable satelital que éste, como ente regulador, es quien debe ordenar la inclusión de un canal en sus opciones.

La medida no alcanza a las operadoras de televisión por cable que no ofrecen televisión satelital. 100% Noticias es un canal que se trasmite exclusivamente por televisión cerrada.

“En consecuencia y siendo que por sus medios se retransmite el Canal 100% Noticias, sin la debida autorización previa del ente regulador, se les solicita retirar al Canal 100% Noticias del sistema de televisión satelital”, ordenó Telcor.

La medida fue rechazada por el personal del canal de televisión y organizaciones de prensa como PEN Internacional.

“Es una pasada de cuentas porque nos hemos mantenido informando junto al pueblo”, dijo Miguel Mora, director de 100% Noticias, en una entrevista telefónica.

Mora denunció que la noche del viernes, cuando iba del canal a su casa después de grabar un programa crítico contra el gobierno, fue detenido por la policía y amenazado de muerte junto a su familia.

“Me quitaron los zapatos, me pusieron una capucha en la cabeza y me subieron a una patrulla y allí un policía me dijo que dejara de joder, que si no, me iban a eliminar a mí y a mí familia, y me dejaron ir. En las últimas semanas me han retenido en seis ocasiones”, denunció Mora a Reuters.

Su versión no pudo ser comprobada independientemente por Reuters.

Más de 300 personas han perdido la vida y al menos 2.000 han resultado heridas durante las protestas que comenzaron en abril en contra de los planes del Gobierno para recortar beneficios sociales. Diversos organismos de derechos humanos, incluida la ONU, han denunciado una violación sistemática de los derechos humanos durante los casi ocho meses de manifestaciones.

Fuente: Reuters