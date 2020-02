Gobierno descartó el recurso del hotel Enjoy y se abrieron las ofertas para el casino de Cipriani

El grupo Cipriani (Forasa S.A.) fue el único que presentó una oferta para construir y gestionar el casino del nuevo San Rafael, informó a El Observador el ministro interino de Turismo, Benjamín Liberoff.

El proyecto, ubicado en la parada 11 de la Playa Brava de Punta del Este, tendrá un hotel de lujo basado en la arquitectura del viejo hotel San Rafael y dos torres. La licitación pública se realizó a partir de la iniciativa de la empresa, ya que este tipo de licencias se deben entregar a través de este mecanismo.

Ahora una comisión analizará la oferta y revisará si cumple con los requisitos para concretar la inversión. Baluma S.A. (hotel Enjoy, ex Conrad) había presentado un recurso contra el proceso para “salvaguardar sus derechos”, pero fue descartado por el gobierno y fuentes vinculadas a la empresa dijeron a El Observador que no tomarán ninguna otra medida.

Baluma S.A. se amparaba en que cuando firmó el contrato con el Estado, en 1992, para construir lo que en ese entonces era el hotel Conrad, firmó una cláusula de exclusividad que obligaba a que para otorgar otra licencia de casino debería estar acompañada de una inversión igual o mayor a la que hizo en su momento.

En las bases del llamado se establecía que el monto a invertir en la construcción y alojamiento del nuevo hotel de lujo deberá ser igual o superior a US$ 160 millones, ello sin considerar el valor de la tierra donde se asiente la infraestructura.

Además, como contraprestación, el oferente se deberá comprometer a abonar al Estado –en caso de que resulte adjudicatario– un canon anual que consistirá en un porcentaje de los ingresos brutos del casino, con un monto mínimo anual. Desde el primer año de la concesión hasta 2026, el canon será equivalente a 7,2% de los ingresos brutos, y a partir de 2027 y hasta el final de la concesión será de 7,95%.

El monto mínimo anual a pagar será de US$ 7,8 millones el primer año, con un incremento anual de US$ 100 mil hasta 2026 inclusive. Luego de esa fecha el piso anual será un valor fijo que debió proponer el oferente en su propuesta económica y que deberá ser equivalente o superior a US$ 8,4 millones. La concesión para explotar la licencia de casino se otorgará por un plazo de 20 años contados a partir de finalizadas las obras y puesta en marcha del hotel y del casino.

El total de la inversión anunciada es superior a US$ 450 millones y el arquitecto a cargo del proyecto es el uruguayo Rafael Viñoly.