Gobierno e Intendencia de Montevideo forman grupo para mejorar la fiscalización de los lugares que incumplen medidas sanitarias

El gobierno nacional y la Intendencia de Montevideo acordaron formar un nuevo grupo de trabajo para aumentar las fiscalizaciones a los locales y comercios que incumplen los protocolos sanitarios. Esto se dio hoy en el marco de una reunión que mantuvieron integrantes del Poder Ejecutivo como Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber, Daniel Salinas y Pablo Mieres y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

El secretario de presidencia, Álvaro Delgado informó, en conferencia de prensa, que este grupo se formará con integrantes de fiscalización de las carteras de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública, de Interior y de la Intendencia de Montevideo. "Esto se hace para todos los organismos que tengan competencia de fiscalizar, que van a tener una mayor información, datos y poder de sanción. Esto se venia haciendo de forma separada y a partir de ahora va a haber un grupo operativo, coordinado y con cruzamiento de datos para sancionar a quienes incumplen los protocolos para así darle más seguridad a la gente", señaló el jerarca.

Delgado agregó que si bien cada organismo tiene su especificidad a la hora de fiscalizar, "la idea es complementarse para tener mejores resultados". En esos mismos términos se apoyó Cosse al señalar que hay que dar "mensaje claro hacia la población, en particular a quienes van a ser objeto de inspección y marcar un único documento que tenga los pilares mayores que hay que respetar" como el uso de tapabocas, mantener el distanciamiento, respetar el aforo y el suministro de alcohol en gel. Y agregó que desde la Intendencia comenzarán a poner un marcador de aforo en la puerta del Mercado Agrícola que marcará cuantas personas hay y si se puede ingresar o no.

Dentro de lo que le compete a la Intendencia, Cosse señaló que las medidas que se tomaron fueron con el criterio del Índice de Harvard y eso llevó a que se tomaran diferentes acciones. "Cerramos las salas de teatro cuando todavía no era obligatorio, suspendimos el Carnaval, suspendimos las llamadas. Hemos hecho cosas. Cuando tuvimos que definir el horario extendido de bares y restaurantes hasta las dos de la mañana, definimos que no", señaló.

A su vez, Delgado comunicó que que la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) hará un portal único donde se mostrarán todos los protocolos por rubros de actividad para suministrar mejor la información así como señaló que se aumentarán las multas para quienes incumplan los protocolos. "Vamos a ser muy drásticos con el tema, quienes incumplen protocolos sanitarios que ponen en riesgo la salud de las personas, puede llegar a la clausura preventiva de los diferentes locales que estén incumpliendo la ley", afirmó.

Coordinación con el ministerio del Interior y "pase verde"

La intendenta señaló que, durante la reunión, también planteó otros temas que le preocupaban como la situación de las personas que viven en la calle. "Nosotros estamos en condiciones de duplicar nuestra acción. Nosotros lo que hacemos es llevar a las personas en situación de calle a los refugios pero para tener soporte legal necesitamos la presencia del ministerio del Interior. Estuvimos hablando de como ampliar esa capacidad porque el invierno va a ser muy duro y queremos que la gente pase la noche en los refugios porque lo central es que las personas que están en esa situación no se mueran", aseguró Cosse.

Con respecto a la concurrencia de la directora de cultura de la Intendencia, María Inés Obaldía, y de la de Salud departamental, Virginia Cardozo, al evento piloto realizado en el Sodre para testear el "pase verde", Cosse señaló que desde la intendencia tienen "una actitud de apertura en la medida de que no podemos dejar pasar ninguna oportunidad de ver si algo sirve o no para un sector que está muy golpeado como el de la cultura" y dijo que entendía la decisión del Frente Amplio de no asistir. " Entiendo que la declaración de los senadores, es una evaluación que están en todo su derecho. Es su declaración. Nosotros como institución no podemos dejar pasar oportunidad para evaluar, no fuimos a aprobar ni a reprobar", aseguró.