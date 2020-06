Gobierno emitió bonos en dólares y UI por US$ 1.500 millones

Uruguay emitió este miércoles deuda en los mercados internacionales por el equivalente a US$ 1.500 millones. Según supo El Observador, por el nuevo bono con vencimiento en 2040 en unidades indexadas (UI) se colocó el equivalente a US$ 1.100 millones con una tasa de interés de 3,875% anual. En tanto, en la reapertura del bono global en dólares con vencimiento en 2031 colocó otros US$ 400 millones con una tasa de 1,80% (180 puntos básicos). La demanda por el bono el UI fue por US$ 1.800 millones y por el bono en dólares bastante superior: US$ 3.000 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas dará más detalles de la emisión en una conferencia de prensa esta jornada a la hora 19.

En tanto, este jueves se anunciarán el monto de recompra de ciertos bonos globales en UI a 2027, 2028 y 2030, conforme a lo establecido en la emisión. La recompra será por un máximo de US$ 500 millones.

El Citigroup, el HSBC y el Itaú son los organizadores de la operación. El lunes el gobierno había mantenido reuniones con diversos inversores locales y extranjeros como primer paso para la emisión.

La Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas estima que para 2020 las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderán a US$ 4.649 millones, lo que equivale a US$ 676 millones más en comparación con las estimaciones publicadas en enero pasado (antes del efecto covid-19), según el último reporte trimestral de deuda soberana.

Las cifras incluyen US$ 1.618 millones en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales, pago de intereses por US$ 1.529 millones y déficit primario de US$ 1.501 millones.

Del monto total de dinero, hay aproximadamente US$ 3.750 millones que se planea conseguir mediante la colocación de bonos internacionales y otros emitidos en el mercado doméstico. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos internacionales (US$ 1.520 millones), otros (US$ 128 millones) y uso de activos de reservas del gobierno central (US$ 750 millones), se explicó.