Gobierno evalúa flexibilizar los requisitos para acceder al seguro de paro

El gobierno evalúa la posibilidad de flexibilizar el período de aportes necesarios para acceder al seguro de paro mientras dure la pandemia. Si bien todavía no ha habido una resolución al respecto, en el Ministerio de Trabajo entienden que podría ser una solución para “algunas situaciones injustas”, según dijo el ministro Pablo Mieres.

En la actualidad es necesario haber realizado 6 meses de aportes en el último año para los trabajadores mensuales (180 días en planilla) y 150 jornales para aquellos que trabajan en esa modalidad. Una persona que había comenzado a trabajar en enero no tiene derecho a recibir ningún tipo de prestación. “Tenemos un problema”, reconoció Mieres.

El ministro disertó este martes en una conferencia virtual denominada Empleo y mantener encendidos los motores de la economía, que fue organizada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).

Mieres aclaró que la posibilidad de reducir los requisitos se evalúa como una “posibilidad excepcional en estas circunstancias” y que se trataría de una “fórmula absolutamente provisoria”. Para realizar cambios de este tipo es necesario una reforma legislativa.

Camilo dos Santos

Al inicio de la pandemia del coronavirus, el gobierno anunció la creación del seguro de paro parcial que lo que le permite al trabajador mensual es recibir un subsidio por una parte de su carga horaria. Esta posibilidad, que ya existía para los jornaleros, puede aplicar por una reducción de la jornada horaria o por trabajar menos días en el mes (reducción mínima de 6 días).

Sobre ese tipo de subsidio parcial, el ministro de Trabajo dejó abierta la posibilidad de que sea permanente y no se reduzca solo a este contexto de pandemia. El seguro fue creado a mediados de marzo con una duración de 30 días y extendido por otros 30 días más. Sin embargo, el gobierno analiza la posibilidad de mantenerlo para siempre.

“Permite al empleador mantener un vínculo con trabajadores que valora y necesita y que con los que una ida al seguro de paro tradicional genera un distanciamiento”, apuntó. El 21% de las solicitudes de seguro de paro presentadas en abril fueron gestionadas a través de esta modalidad y el gobierno ha realizado una evaluación “positiva” del mecanismo.

Mieres explicó que se trata de una equiparación entre el trabajador mensual y el jornalero porque existía una “desigualdad en el trato”. “Son de las cosas que tenemos que discutir, pero en carpeta está la posibilidad de que sea permanente”, dijo.

El ministro de Trabajo aseguró que otro de los puntos a tener en cuenta, para analizar si es posible mantener esta prestación en el tiempo, es el control ya que se puede prestar para situaciones de “abuso”.

Pago del aguinaldo

Si bien el ministro dijo que todavía no se han analizado cambios en el pago del aguinaldo, adelantó que es un tema a considerar. Una de las medidas que surgió a raíz de una pregunta, y que el ministro catalogó como “muy interesante”, es la posibilidad de pagar el medio aguinaldo en junio, pero postergar los aportes patronales para fin de año.

El aguinaldo es un salario extra que se puede pagar en diciembre o dividirlo en dos partes y pagar una mitad en junio y la otra a fin de año. El ministro aseguró que “tomó nota” sobre la posibilidad de pagar el medio aguinaldo a mitad de año, pero postergar los aportes.

Protección social

El ministro resaltó que ante la paralización de la actividad, Uruguay mostró que tiene una “matriz de protección social más densa y antigua que la mayor parte de los países de América Latina”, pero que “tiene huecos”.

En ese sentido, se refirió no solo a los 400 mil trabajadores informales que, según números del Instituto Nacional de Estadística tiene el país, sino a los casi 100 mil trabajadores unipersonales que “no tienen ningún tipo de cobertura”.

“Tuvimos que inventar ante el cese de actividad”, dijo e hizo referencia a los préstamos blandos y al subsidio a los monotributistas del Mides.

Respecto a la vuelta a la actividad, Mieres destacó como dos hitos el reinicio de la construcción y de las escuelas rurales y agregó que el gobierno confía en la “libertad y responsabilidad de la gente”.

“El gobierno no puede autorizar lo que nunca prohibió”, aseguró frente al reinicio de ciertas actividades que se vieron paralizadas en el contexto de la pandemia, pero que no fueron directamente prohibidas. Según recordó el ministro solo los espectáculos públicos y la educación no podían funcionar por disposición del Poder Ejecutivo.