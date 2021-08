Gobierno lanzó piloto para construcción de viviendas en madera en Rivera: cuánto espera bajar los costos

El Poder Ejecutivo lanzó este jueves en el Auditorio del Sodre un plan piloto para la construcción de viviendas sustentables en madera a cargo de Mevir.

Este programa se ejecutará en la ciudad de Rivera durante el segundo semestre y se enmarca en una política del Ministerio de Vivienda para fomentar el uso de madera como una alternativa de menor costo y rapidez para acceder a soluciones habitacionales. La ministra Irene Moreira ha retirado en más de una oportunidad que la madera será la “bandera” de su cartera para promover e incentivar la construcción de sistemas no tradicionales.

En rueda de prensa, el presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, dijo que desde 2020 se está procurando innovar con “nuevas tecnologías” sin perder la construcción tradicional. “La madera es un valor que tiene Uruguay que queremos industrializar e incorporar mano de obra uruguaya”, comentó. Además, dijo que es una opción “sustentable” por la huella de carbono que deja la madera y los beneficios de su construcción por su mayor agilidad.

Añadió que se escogió Rivera para el piloto por “un tema cultural” de los departamentos del norte con el desarrollo de la cadena forestal, tanto en producción como en construcción.

“Claramente la madera es un poco menos costosa, pero en este caso son vivienda de alta calidad constructiva, alta durabilidad y de bajo mantenimiento, similar a cualquier construcción tradicional”, explicó Delgado.

El jerarca dijo que se busca “más rapidez” de ejecución y también menos carga horaria del trabajo de los participantes porque son obras de ayuda mutua. La idea es que estas 10 viviendas estén finalizadas para antes de fin de año. Delgado indicó que una vez que se culmine el plan se tendrá una idea más clara y evaluación de los costos, pero el objetivo es reducir entre un 20% y 30% respecto al sistema tradicional.

Mevir será un brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda en ese piloto, ya que el plan recibirá apoyo financiero de esa cartera. Además, también se cuenta con el apoyo de la Intendencia de Rivera, los ministerios de Industria y Ambiente, y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Parte de la madera para ese plan será subsidiada por empresas privadas de la zona. La idea de las autoridades es replicar esta técnica a otras localidades y ciudades del país si este piloto culmina con resultado positivo.

Destacan sus bondades

"La madera cumple con una serie de requisitos y de bondades" que son "importantes", había comentado Moreira en febrero de esta año. Dentro de los tipos de maderas, los bloques de madera encastradas, que ya se utilizan en Maldonado, son una opción, y otra es la madera laminada cruzada.

La apuesta es lograr que el precio del metro cuadrado de las viviendas alcance un "máximo" US$ 1.000. "Tenemos consciencia de que hay sistemas alternativos que incluso bajan ese valor", destacó Moreira. Sin embargo, actualmente el metro cuadrado de las casas que se construyen a través del plan de Vivienda Promovida –que estimula la inversión privada– tienen un costo de entre US$ 2.200 y US$ 2.400.