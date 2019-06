Gobierno prevé que inundaciones en Durazno serán superiores a las registradas en 2007

La primera tormenta cayó el 8 de mayo de 2007, pero las lluvias intensas se prolongaron durante todo el mes. Los ríos y arroyos se desbordaron, obligando a más de 12.100 personas a evacuar sus hogares. El Parlamento debió declarar “el estado de emergencia y desastre nacional”. El Estado, entonces, tuvo que destinar US$ 45 millones para hacerse cargo de los daños que se produjeron, principalmente en los departamentos de Durazno, Treinta y Tres, Soriano, Tacuarembó, Florida y Rocha.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estima que el desborde del río Yi registrado en los últimos días hará que las inundaciones en el departamento de Durazno sean incluso superiores a las registradas en 2007. Así lo indicó el director del Sinae, Fernando Traversa, quien señaló en el programa Doble Click de FM del Sol que en menos de una semana, en el país llovió más de lo acumulado en tres meses.

El último relevamiento del Sinae reveló que hasta este martes había 5.400 personas evacuadas en todo el país: 2.419 asistidas por el gobierno en centros específicos, 2.981 sin asistencia del Estado que se alojaron en casas de familiares o amigos. Los departamentos donde se registran más personas desplazadas fueron: Durazno (3.248), Florida (926), Canelones (470), San José (251), Soriano (250), Treinta y Tres (248), Flores (16) y Río Negro (1).

Traversa explicó a El Observador que el Sinae tiene un protocolo general de actuación cuando se producen inundaciones, y que además hay lineamientos específicos que seguir en cada departamento, que se coordinan en conjunto al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed).

Las personas que están albergadas en los centros asistenciales reciben cuatro comidas diarias, cama, abrigo y atención médica, en caso de ser necesario. “En los dos y tres días posteriores a que las casas hayan quedado sin agua, las personas retornan a sus hogares. Se ingresa para orear, limpiar y nosotros (el Sinae) les damos kits de higiene para que limpien sus casas a fondo y puedan regresar”, agregó Traversa.

Sin embargo, la reparación de los daños ocasionados por la crecida de los ríos y la tormenta es responsabilidad de las intendencias. Las autoridades de Florida estiman que tan solo en caminería rural, las inundaciones e intensas lluvias dejaron un daño valorado en $ 110 millones. No obstante, el presupuesto del que dispone el gobierno departamental para el mantenimiento de los caminos —que corresponde al 7% de lo recaudado en contribución inmobiliaria rural— no alcanza para hacer los arreglos correspondientes, expresó el intendente de Florida, Guillermo López.

La comuna está evaluando solicitar una reunión con los jerarcas de Presidencia y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para que ponderen las consecuencias de las inundaciones. López aseguró que los más afectados por las adversidades meteorológicas son los productores lecheros, que tuvieron que deshacerse de gran parte de sus productos perecederos, ya que los puentes rotos y caminos empantanados impidieron que salieran los camiones de distribución.

Hasta la tarde de este martes, 147 personas habían sido evacuadas por el Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) de Florida, mientras que 500 individuos se habían marchado voluntariamente de sus casas. El intendente explicó que en el fin de semana los autoevacuados eran 1.000, pero el descenso del nivel de los ríos llevó a que varias personas pudieran retornar a sus hogares.

Autoridades del Sinae y de los ministerios de Defensa, Salud Pública y Desarrollo Social visitaron el departamento este martes para evaluar cómo proceder con los evacuados. López dijo que intentarán asegurar que tengan un “retorno adecuado a sus casas” y que harán un registro de los daños, aunque aún no saben si consultarán a integrantes de todos los hogares afectados o, por el contrario, tomarán muestras aleatorias.

Lo que sí es seguro es que en la localidad de 25 de Agosto, al sur del departamento, los servicios eléctricos no funcionarán con normalidad hasta por lo menos diez días; y en la ciudad de Florida, no lo harán hasta dentro de una semana. El intendente explicó que primero deben controlar que las condiciones del servicio no pongan en peligro a nadie.

Alerta en siembras de invierno

El exceso hídrico acumulado en las chacras -donde a esta altura del año se realizan labores de siembra de cultivos de invierno (trigo, cebada, avena, colza y carinata)- está retrasando la planificación que realizan los agricultores para ingresar a las chacras. Esto suele traer aparejado menores rendimientos en su cosecha posterior y también retrasar el arranque de la próxima zafra de verano.

Según un relevamiento realizado por El Observador, gran parte de los productores terminaron de levantar la cosecha de verano sobre fines de mayo o principios de junio. Posteriormente fueron aplicados algunos herbicidas que requieren de unos 15 días para poder sembrar la tierra. Una vez finalizado ese período comenzaron las lluvias, lo que imposibilitó el trabajo en las chacras.