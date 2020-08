Gobierno proyecta déficit de al menos 6% este año y de 2,5% al final del período

El presidente Luis Lacalle Pou y el equipo económico presentaron este miércoles a ministros y legisladores de la coalición de gobierno los lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto, que se remitirá al Parlamento el próximo 31 de agosto.

El senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, explicó que en la jornada no se entró "en los números de cada inciso ni cómo va a estar presentado el presupuesto en su totalidad", sino que se trató de un "informe detallado" de la ministra de Economía Azucena Arbeleche "sobre lo que hemos invertido y estamos invirtiendo en gastos del Fondo Covid-19 y cuáles van a ser las prioridades de estos años".

"Recibimos básicamente los números generales de la economía al 2020 y una primera proyección de cada uno de los años subsiguientes, con la incertidumbre que eso tiene todavía", afirmó.

A la salida del encuentro, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que el objetivo fiscal para 2024 es que el déficit se ubique en 2,5% del PIB.

Para 2020, el gobierno proyecta una caída en la economía de 3,5%, que repuntará en 2021 con un número "algo superior al 4%", dijo Posada. Los legisladores insisten en que el ordenamiento del gasto –que se realiza para todo el período– será "revisable" en las sucesivas rendiciones de cuentas y en función de cuánto se ajusten las proyecciones "a la realidad del país".

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés dijo que para este año la proyección del déficit fiscal es entre 6% y 6,5%. "Este año va a aumentar el déficit fiscal, pero menor a lo que se estimaba en un principio", afirmó.

El coordinador de la bancada nacionalista añadió que el gobierno anunció que "este año la inversión que ha llevado para atender efectos de la pandemia está alrededor de US$ 770 millones".

"Así que ahorro en este año no habría. El objetivo de bajar US$ 900 millones se traspasa para 2021, que va a crecer la economía", afirmó.

Penadés dijo que "los planes y programas que se van a promover tienen que ver con la promoción de empleo, la recuperación de la economía y los planes sociales vinculados a las áreas más sensibles y proteger a los más vulnerables".

"Lo esencial es no entorpecer los motores de la economía para que el sector privado genere empleo. Hay una decisión de no aumentar impuestos, seguir con la política de ahorro y la buena administración de los gastos públicos. El gobierno se compromete a administrar de mejor manera los recursos que ya tiene, con austeridad, y sin que ningún plan se resienta en cuanto a la llegada al público objetivo", añadió.

Según Posada, "fundamentalmente lo que trata de mantenerse a fin del período es un nivel de deuda que asegure el mantenimiento del grado inversor". Ese objetivo estuvo explícito desde el 11 de junio, cuando Lacalle y el equipo económico presentaron los lineamientos presupuestales a los ministerios.

Consultado sobre el mandato de austeridad, Posada dijo que "las reducciones que se plantean en gasto público no significan abatimiento o caída de los recursos destinados a las políticas sociales". "Para que sea sostenible el endeudamiento en mediano y largo plazo es necesario una reducción del gasto público que se compatibilice con el crecimiento", añadió.

Por último, señaló que "la idea es que el presupuesto desde el punto de vista de gasto público se mantenga en términos reales durante todo el período, tomando como base 2019".

Gandini también insistió en que "la principal prioridad es la generación de empleo" y dijo que "el presupuesto tiene que ver con eso porque al final lo paga la gente". El senador dijo que al no considerarse "para nada" la creación de nuevos impuestos "no hay ingresos extraordinarios" y eso en el marco de una caída en la recaudación, "que va a mejorar pero no inmediatamente".

"Las proyecciones indican que 2021 es un año donde la pandemia va cediendo. Es un mundo que hoy está en recesión. El PIB mundial ha caído significativamente. Eso significa que el mundo compra menos, que los precios de los commodities bajan, pero empiezan a recuperarse y se empiezan a abrir mercados y el mercado interno comienza a funcionar. Hay expectativas positivas para el próximo año", afirmó.

Sobre el déficit, Gandini remarcó que a febrero de 2020, antes del cambio de gobierno, "ya estaba en 5,3% del PIB" y dijo que "ahora sin duda aumenta y pasa el 6%". "Aumentamos los gastos y cayó la recaudación. Al final del quinquenio, el déficit tiene que estar abajo del 3%. Este año la deuda va a estar en guarismos muy importantes en relación al PIB. No puede ser la deuda el recurso principal. No hay modelo económico sustentable basado en endeudarse para comprar. Hay que hacer mas sustentable la economía", argumentó.