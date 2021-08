Gobierno relega el uso del test de antígeno para ingresar a eventos

"Yo prefiero hablar de aforos y protocolos, no de pases libres o verdes". Eso dijo el presidente, Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa el pasado 9 de agosto, cuando flexibilizó los protocolos de las fiestas en salones y anunció la reapertura de fronteras. El pase verde o "pase responsable" que se estaba gestando en la órbita de Presidencia de la República estaba avanzando y se pondría en marcha en etapas, pero el gobierno se inclinó por reabrir actividades con protocolos con solo dos definiciones: personas vacunadas y no vacunadas.

En el Ministerio de Salud Pública (MSP) no descartan la posibilidad de usar el pase verde –que clasifica actividades según el riesgo, clasifica a los usuarios en colores según su estatus sanitario, utiliza un software para leer los certificados de vacunación y suma el requisito de un test negativo– en algún momento, pero aún no está planteado y con esta decisión también quedó relegada la posibilidad de pedir un test rápido o de antígeno para acceder a actividades.

Hace tres meses, el asesor de Presidencia y quien está a cargo del pase verde, Nicolás Martinelli, declaró en radio Sarandí: "El día de mañana podrías eventualmente exigir que para actividades de alto riesgo vayan solo personas vacunadas y con los 14 días desde la segunda dosis. E incluso podrías pedirles un test de antígeno previo al ingreso".

De hecho, el 13 de julio los asesores de Presidencia habían presentado en la Comisión de Salud del Senado el plan del pase verde y contaron que los usuarios estarían categorizados en colores, según su estatus sanitario. Por ejemplo, el color celeste correspondía a los vacunados que además, tuviesen un test de antígeno reciente negativo.

Sin embargo, la opción de sumar los tests rápidos quedó postergada y en el MSP no se plantean utilizar los tests de antígenos que se venderán en las farmacias, laboratorios, clínicas médicas, servicios de salud ocupacional y emergencias móviles para ingresar a actividades de alto riesgo, sino como "una herramienta más" que estará a disposición para que la población pueda diagnosticar si tiene covid-19 o no en estos puntos de venta y que "dependerá de la etapa epidemiológica –en la que esté el país– qué tanto o tan poco se use", explicó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a El Observador.

Cuando la venta en los locales esté en marcha, las personas podrán ir a comprar el análisis que se le hará en el momento y conocerá el resultado en unos minutos. De hecho, el laboratorio del MSP recibió varios tests de antígenos de diferentes laboratorios para evaluar la sensibilidad y la especificidad y la División de Evaluación Sanitaria ya tiene al menos cinco aprobados para su comercialización en el país, según supo El Observador.

Consultado sobre la perspectiva de ventas que tienen las farmacias en este escenario –en el que no se pedirán los tests para acceder a actividades y para viajar es necesario realizarse un PCR, que es un tipo de prueba diferente–, el presidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Luis Clemata, a El Observador los comercios no tienen interés en beneficiarse de forma comercial con la venta de estos tests rápidos "sino que solamente se puso a disposición el servicio", aunque estiman que el proceso tardará en concretarse.

En este sentido, este martes el MSP emitió una ordenanza que habilita la venta de tests antígenos de forma transitoria en las farmacias, laboratorios, clínicas médicas, servicios de salud ocupacional y emergencias móviles. Estas instituciones deberán acreditar que cuentan con los requerimientos del MSP para realizar los tests, como disponer de un área para la realización de los análisis, asegurar el reporte diario de todos los resultados y contar con medidas de protección ambiental y de los trabajadores.

A su vez, deberán presentar una nómina de funcionarios que realizarán los tests y estas personas deberán acudir a una capacitación que brindará el MSP para explicar la técnica.

"Creo que esto va a ser un ingreso paulatino" de las farmacias al sistema "porque cada uno tendrá sus tiempos", dijo Clemata, quien agregó que la venta "no será una cosa de hoy para mañana". Cada farmacia evaluará si cuenta con las condiciones que estableció el MSP para hacer los testeos y entre las instituciones unificarán criterios de compra para que los precios sean únicos y accesibles, aseguró Clemata.

Si bien el decreto de Presidencia que habilita la venta de los tests de antígenos no establece el precio, según dijeron a El Observador fuentes de Presidencia el pasado 10 de julio, el costo será de entre US$ 5 y US$ 10.