Gobierno sigue con “preocupación” situación de Casmu y gestiona adelanto de fondos

El cierre de Casa de Galicia hizo crujir al sistema de salud, que logró salir adelante con una solución que tuvo amplio apoyo político aunque ahora es discutida y motivará que la flamante ministra de Salud Pública, Karina Rando, tenga que responder en una interpelación en el Parlamento.

Con esas heridas aún abiertas, pero con el objetivo de evitar que la escena se repita, el gobierno monitorea lo que pasa en el Casmu, cuya situación financiera provocó que el Poder Ejecutivo dispusiera veedores –al igual que en la Asociación Española– desde marzo del 2021.

La “preocupación” por la salud económica de la tercera mutualista más grande del país, con 184 mil afiliados, fue comentada el viernes 21 en una reunión entre las principales autoridades del MSP, la Junasa y todo el consejo directivo de la institución.

El encuentro tuvo como objetivo hacer una “evaluación de la marcha” del Casmu y discutir la posible entrega de una parte de un fideicomiso vigente.

Según dijeron a El Observador participantes de la reunión, la mutualista pidió una prórroga para entregar información sobre el flujo financiero que se había comprometido y el MSP condicionó el acceso a esta información para otorgar los fondos.

Se trata de US$ 2,5 millones, la mitad de los US$ 5 millones que componen la tercera parte del fideicomiso de US$ 19 millones –con garantía estatal– aprobado en agosto de 2021.

De la reunión participó Rando, el subsecretario José Luis Satdjian, la nueva presidenta de la Junta Nacional de la Salud, Alicia Rossi, el saliente Alberto Yagoda, los tres veedores (contadores y abogados designados por el MSP) y los cinco integrantes del directorio de Casmu, con Raúl Rodríguez a la cabeza. Estaba previsto que también estuviera Fernando Blanco, el director de Finanzas del Ministerio de Economía, pero finalmente no concurrió por razones de agenda.

La entrega del adelanto es visualizada como “oxígeno” para la mutualista, que tiene cuatro fideicomisos financieros en curso que suman US$ 119 millones y comienzan a vencer a partir de 2024.

Respuestas en el Parlamento

Pocos días antes de esta reunión, la cúpula del MSP había estado en el Parlamento y también había sido consultada por legisladores del Frente Amplio, que manifestaron su “preocupación” por la situación, poniendo el foco en Medis Group –los “socios VIP”– y la posibilidad de que se estuvieran desviando “recursos de las cápitas” para “solventar” y “constituir este otro negocio”.

“La fragilidad económica de las instituciones es un tema que se viene dando desde hace muchos años. Las instituciones tienen fragilidad; inclusive, algunas desde su propia creación han tenido cierta fragilidad económica. Estamos tratando de apoyar con veedores a aquellas dos que pidieron fideicomiso y que pensamos son las más frágiles: el Casmu y la Española”, dijo Rando ante preguntas de los diputados Lucía Etcheverry y Luis Gallo.

En esa comisión de Salud Pública, la ministra agregó que los veedores estaban “velando por el cumplimiento del fideicomiso y de los objetivos que se plantearon en el mismo”.

La ministra Karina Rando se reunió con autoridades del Casmu

“Estamos esperando una propuesta de reestructura del Casmu. Ya nos hizo llegar una propuesta de ahorro para los próximos meses que fue muy bien recibida por el Ministerio de Salud Pública; ahora estamos esperando una nueva propuesta con indicadores a cumplir en los próximos meses. La vamos a evaluar para ver de qué forma procedemos para tratar de apoyarlos desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública”, expresó.

Una semana antes, también en el Parlamento, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, había reconocido la “preocupación” del gobierno por la mutualista. “El tema sobre el Casmu es una preocupación que compartimos con la Junasa, el MSP y el MEF. Por tanto, diría que este tema está en el primer orden de la agenda. No quiero dar una opinión personal, pero entiendo que, sin lugar a duda, hay que ponerle un ojo encima”, señaló.

Uno de los problemas de la mutualista obedece a que desde el año 2008 –cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud– viene perdiendo usuarios. En ese momento tenía 235 mil afiliados, mientras que ahora cuenta con 184 mil.

El informe elaborado por los veedores del MSP en 2021 señala que una de las principales características de los usuarios de Casmu es el “elevado envejecimiento”, ya que los mayores de 65 años representan el 27% de los afiliados.

De acuerdo con datos manejados por Yagoda en el Parlamento el año pasado, la mutualista tiene deudas equivalentes a $ 45 mil por usuario; la cifra es casi dos veces lo que este indicador muestra para el total del sector.

Una auditoría externa –con datos de los estados financieros cerrados a setiembre de 2022– que fue informada por Brecha señaló que las condiciones económicas actuales indican que “existe una incertidumbre material que puede poner en duda significativa la capacidad de la institución para continuar como negocio en marcha y, por lo tanto, puede no tener la capacidad de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal del negocio”.

En esta línea, el informe de los veedores había expresado que entre 2013 y 2019 la institución bajó año a año el monto del patrimonio negativo, con una caída del 24%, pero en el último ejercicio económico rompió esa tendencia y este se incrementó un 5%.

En pie de guerra

La conducción de Rodríguez ha tenido varios cruces con el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que en las últimas semanas ha emitido comunicados manifestando su preocupación por las “dificultades financieras”.

El viernes 21, el SMU solicitó una audiencia con “carácter urgente” con Rando para trasladarle su “preocupación por la delicada situación” de la mutualista. También pedirán reuniones con otros ministerios.

“El SMU ha tomado conocimiento de las demoras en la atención a los usuarios, que genera graves consecuencias, así como demoras en el pago a proveedores o la falta de medicamentos para los socios Fonasa, cuando sí están disponibles para los ‘socios VIP’”, dice el comunicado, que agrega que el gremio médico entiende que la “dimensión” de los problemas del Casmu, es de “tal magnitud que requiere la atención de todos los actores y de las máximas autoridades”.

En un comunicado previo, el sindicato había rechazado que Casmu estuviera obligando a afiliarse a los médicos, algo que desconocía un acuerdo bipartito. “En ese acuerdo, la empresa se había comprometido a dejar sin efecto este requisito y a realizar gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para modificar los estatutos”, dice ese documento.

Las críticas fueron rechazadas por Rodríguez, que asegura que no hay demoras ni falta de medicamentos, algo que –según señala– puede observarse en los indicadores que publica la Junasa.