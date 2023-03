Goes vs Larre Borges suspendido por fallas en el reloj de 24 segundos: la Liga Uruguaya no tiene paz

La Liga Uruguaya de Básquetbol 2022-2023 no tiene paz. El miércoles se suspendió en Maldonado la final del Súper 4, por humedad en la cancha. El jueves el partido entre Trouville y Urupan pedía a gritos la suspensión. Peor hubo que esperar a que Fernando Martínez sufriera una caída y una lesión brutal para suspenderlo. Este viernes volvieron las fallas tecnológicas. Cuando no es un tablero, es un acrílico o una planilla electrónica. Y cada tanto, son los relojes. El de la cancha de Goes falló y el partido entre el local y Larre Borges no pudo completarse.

El partido correspondía al play-in que define una plaza para disputar los playoffs, en cuartos de final, contra el número 3 de la fase regular, Malvín. Larre Borges, mejor ubicado en la fase regular (octavo) arrancó con ventaja deportiva (1-0) ante Goes (noveno). El viernes de la semana pasada ganó 74-70. Pero el martes, de local, Goes reaccionó y venció 79-68. Este viernes estaba nuevamente obligado a ganar ya que la serie es al mejor de cinco. Larre se fue 20-18 arriba al cabo del primer cuarto y amplió a cinco la distancia de cara al descanso largo: 40-35. El tercer cuarto fue ultra parejo (17-17) y en el último reaccionó Goes (25-20) para llevar el juego a alargue por empate en 77. La figura de Leandro García Morales, que el martes había anotado apenas dos puntos, creció en el último parcial y fue clave para mantener las chances de su equipo. La definición del último cuarto estuvo marcado por una falta gigante sobre García Morales, de parte de Mauricio Arregui, que la terna compuesta por Gonzalo Salgueiro, Martín Fernández y Andrés Haller no sancionaron. Larre Borges también fue perjudicado por un par de fallos en el arranque del suplementario. En el alargue se jugaron dos minutos y Larre sacó una módica ventaja (82-81) cuando el reloj primero y luego el juego, se detuvieron. No se pudo reanudar. La pelota será de Larre Borges cuando el juego se reanude este sábado. Mirá acá cómo van las estadísticas del partido.