Golpiza en Punta del Este: habrá condena por proceso abreviado este miércoles

Este miércoles habrá una audiencia para condenar a través de un proceso abreviado a los cuatro hombres que golpearon a un joven a quien confundieron con un ladrón en el barrio de Pinares, Punta del Este, según confirmó la fiscal del caso Ana Laura Rosés a El Observador.

En estas audiencias se valida un acuerdo al que llegaron las partes –la Fiscalía y la defensa de los jóvenes– en el que los imputados asumen su culpabilidad a cambio de una reducción de hasta un tercio de la pena.

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que la pena comprende el cumplimiento de medidas alternativas.

Según manifestó Rosés en la audiencia de formalización de los cuatro imputados, Juan Ignacio Romero (18) salió el 5 de febrero pasadas las 20 horas de la casa que su familia alquiló en el balneario Pinares. A partir de su vestimenta –un buzo con capucha, gorro con visera y un pantalón de estilo cargo– los cuatro imputados lo confundieron con un ladrón que estaba robando a sus vecinos. El joven, que había salido a dar una vuelta escuchando música, no pudo escuchar los gritos de los agresores que lo acusaban de “chorro” y le decían que parara.



La víctima, que todavía disfrutaba de su caminata fue derribado por una patada que vino de atrás. Miró y había tres hombres más con cachiporras en mano que venían tras él. Corrió todo lo que pudo hasta que no los vio más. Pero los ahora imputados no habían declinado en su intención de herirlo, habían vuelto a su casa –contigua a la de Romero– a armarse.

Allí uno de ellos –el que fue imputado por la autoría del ataque— se subió a un cuatriciclo; y los otros tres, a un auto. No tardaron mucho en encontrarlo. Romero había reanudado su caminata, hasta que lo embistieron con el cuatriciclo de tal forma que “quedó sentado en el vehículo” (en palabras de Rosés) y recién varios metros más adelante cayó al suelo. Se levantó y corrió para esconderse en unos arbustos, pero lo volvieron a alcanzar.



Les gritó y repitió varias veces que “no era ningún chorro, que era el vecino”. Les dijo que les iba a mostrar que no estaba mintiendo si lo acompañaban hasta su casa. En ese momento, según la fiscal, intentaron meterlo contra su voluntad adentro del auto mientras le gritaban que si no era su casa lo iban a matar. Al final, lo escoltaron caminando y le cachearon el cuerpo para ver si llevaba armas.



El 90% de lo sucedido fue grabado por cámaras del Ministerio del Interior y de un vecino que lo aportó al Ministerio Público, dijo Rosés.

La pareja de su padre abrió la puerta y les confirmó que el joven vivía allí, y les pidió que lo dejaran en paz. Los imputados, conscientes del error, le devolvieron el buzo y le dieron plata para comprar otro gorro.



Después volvieron a intentar subsanar lo sucedido a través de regalos económicos. La fiscal aseguró que lo quisieron invitar a pasear en el cuatriciclo con el que lo habían embestido, a la piscina e incluso le ofrecieron al padre pagarle el resto del alquiler con tal de que dejaran la propiedad.

Abogado de los imputados responsabilizó solo a uno de ellos



El abogado de los cuatro imputados, Sebastián Serrón Bon, aseguró en audiencia que lo sucedido se reduce a una situación “moralmente reprochable”, pero no una inconducta penal. Esto, salvo en el caso del imputado en calidad de autor, de quien reconoció una “conducta desajustada, no acorde a la norma penal establecida”. “No existió la pluriparticipación”, opinó.



Entre sus argumentos, resaltó que la víctima aceptó el dinero cuando se le ofreció y expuso que la noche de la persecución los imputados llamaron al 911 para alertar a las autoridades.



“La funcionaria policial relata que cuando llega no había ningún tipo de problema. Estaba todo tranquilo e incluso se abrazaron entre el denunciante y los denunciados. Se intentó reparar el error”, indicó.



Destacó también que el informe del médico forense señala únicamente lesiones leves y que estando seis días en libertad los jóvenes nunca intentaron entorpecer la investigación. Criticando a Pablo Romero —que por su calidad de asesor de la ANEP tuvo una rápida llegada a los medios donde contó la historia de su hijo— indicó que los padres de los imputados –los cuatro tienen entre 23 y 25 años– “no tienen vinculación política ni ningún cargo”. Según dijo Serrón Bon, Romero los amenazó por el cargo que tiene.