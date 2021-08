Gonzalo Moratorio denunció a dos activistas antivacunas ante la Justicia por compararlo con el nazismo y tratarlo de "asesino"

El virólogo e investigador del Institut Pasteur de Montevideo Gonzalo Moratorio denunció ante la Justicia a Fernando Vega, integrante de movimientos antivacunas, y al conductor radial Esteban Queimada por difamación e injurias luego de haber sido comparado con el nazismo y calificado como "genocida" y "asesino" por su trabajo en torno al covid-19.

Vega subió una foto a Twitter en la que se mostraba a Moratorio vestido de Hitler, en una imagen modificada por Photoshop, con la leyenda: "“Averiguá para qué ciencia trabajo y entenderás por qué insisto en inyectarte”. En otros posteos, Vega afirmaba que Moratorio trabaja para la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos (Darpa, por su sigla en inglés).

En otra publicación, el negacionista señaló: "Gracias, Gonza, lograron limpiar 5.000 yoruguas y la gilada todavía piensa que fue el virus, jaja, merecen morir por pelotudos. Felicitaciones, gran laburo”.

Moratorio ha sido un defensor de la evidencia científica y, en ese sentido, de la validez de los hisopados como forma de detección del coronavirus, además de apoyar la campaña masiva de vacunación contra el covid-19.

Ante esto, Moratorio decidió iniciar acciones judiciales. “Entendemos que todo tiene un límite. Ya viene de tiempo. Se sube a todos los tuits que publica Gonzalo, le dice ‘genocida’, le adjudica 5.000 muertes. Gonzalo sube un video en el que le pidió la directora del jardín al que va mi hija que incentivara la vacunación y este hombre se burla...”, dijo a La Diaria Santiago Moratorio, hermano y abogado del científico.

Luego de una charla con Santiago Moratorio, Vega pidió disculpas en Twitter y cerró su cuenta. "Deseo retractarme públicamente con Gonzalo Moratorio en función de haber copiado una imagen ofensiva y luego de subirla la eliminé a las horas. No obstante, corresponde reconocer que estuve mal y deseo pedir disculpas en forma pública”, escribió.

Vega, que no es familiar del diputado César Vega pero apoya su postura frente al covid-19, fue uno de los imputados por desacato tras realizar una caravana antivacunas en Maldonado en abril junto a Javier Sciuto y Fernando Ferreira.

En el caso del conductor radial Esteban Queimada, en su programa en Radio Nacional también lo ha tratado de "asesino". “Queimada dedica programas enteros a decir que Gonzalo está financiado por laboratorios, que es un soldado del Darpa. Yo hablé con él para ofrecerle si no quería hablar con Gonzalo y me dijo que no le interesaba. Después, en el programa, dijo que le gustaría tenerlo. Una cobardía”, señaló el abogado.

Queimada hizo referencia a la denuncia al citar un tuit de La Diaria donde se daba la noticia. "Y ahora? Quién podrá defenderme? Paaabre (sic)", escribió.