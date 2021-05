Google: "Estamos muy entusiasmados de poder hacer crecer nuestra presencia en Uruguay"

La multinacional estadounidense Google LLC informó este viernes que adquirió un predio de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias de Canelones, donde pretede instalar uno de sus centros de datos en América Latina.

"Estamos muy entusiasmados de poder hacer crecer nuestra presencia en Uruguay", afirmó la empresa en un comunicado.

Camilo dos Santos

Terreno comprado por Google, ubicado en la calle Gonzalo "Gonchi" Rodriguez detrás del Parque de las Ciencias, Canelones

La adquisición la ejecutó a través de su subsidiaria Eleanor Applications SRL. "La compra del predio es un importante hito en este proceso y refuerza el compromiso de Google con Uruguay y América Latina y el desarrollo del ecosistema tecnológico local".

Aunque Google dejó claro que sus perspectivas son "alentadoras" y la compra del predio supone un avance en ese sentido, también advirtió que aún le quedan "varias instancias" por superar antes de construir el centro y volvió a mostrar una postura similar a la que enseñó hace unos meses cuando su desembarco quedó postergado.

Tal y como informó El Observador, la compañía tenía la intención de expandir su infraestructura y encontraba en Uruguay un destino de interés. Pero no fue hasta mediados de 2020 cuando avanzó en la compra del terreno cerca del Parque de las Ciencias, sobre la calle Gonzalo “Gonchi” Rodríguez, y pagó por él, según las fuentes, un sobreprecio de US$ 818 mil en comparación a los US$ 600 mil que ofrecían otros oferentes. Recién este viernes oficializó la adquisición, sin dar detalles sobre el monto.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, dijo a El Observador que el anuncio "es un paso muy importante" que "ilusiona y pone muy contento al gobierno". "Sabemos que todavía falta para la decisión final de inversión, pero se dio un avance muy importante con la compra del terreno para terminar de hacer tangible este proyecto", destacó. El jerarca indicó que ahora se ingresará en la "etapa final" y mostró "optimismo" en que la instalación de un centro de datos se haga realidad en el corto plazo.