Gran Hermano: una concursante quedó afuera de la casa por segunda vez

Gran Hermano está en la cuenta regresiva rumbo a su final. Este domingo tuvo lugar una nueva gala de eliminación, y ya solo quedan seis jugadores, tras la eliminación por segunda vez de una de las concursantes más polémicas pero también populares de esta edición.

Luego de una semana con varias sorpresas, como el uso de la nominación fulminante y una placa de nominados muy poblada, este fin de semana se conoció la decisión del público de eliminar a una jugadora que ya había pasado algunos días fuera de la casa, que reingresó gracias al repechaje y que ahora volvió a salir.

Tras un mano a mano con Camila, Daniela abandonó la casa de Gran Hermano por segunda vez. “Esta es una oportunidad que la disfruto todos los días, y espero poder seguir estando. Por favor, hagan su mayor esfuerzo, no me voten, me quiero quedar, y juntos podemos llegar un poquitito más lejos. La veo imposible, pero sé que nada es imposible, y la fe es lo último que se pierde”, había dicho en el confesionario un rato antes, pero su pedido no tuvo suerte.

En la noche del domingo, el conductor Santiago del Moro anunció a los participantes que hasta nuevo aviso, las nominaciones fulminante (envía a la víctima directamente a placa) y espontánea (tiene un mayor valor), quedan suspendidas y no podrán ser usadas por los jugadores.

Los seis concursantes que siguen en carrera son: Camila, Lucila, Nacho, Marcos, Julieta y Romina.