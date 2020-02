Gran malestar en Araca la Cana tras quedar fuera del concurso de carnaval

Los integrantes de Araca la Cana, uno de los cinco conjuntos que fueron eliminados en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval, están “enojados y tristes, pero nunca resignados, seguimos siendo carnavaleros y eso no nos lo quita nadie”, destacó José María “Catusa” Silva, director responsable del conjunto.

Horas después de conocer la decisión que se supo en la madrugada de este martes, tras concluir la primera rueda, “Catusa” precisó a El Observador que “no estamos enojados con Momo, estamos enojados con quienes organizan esto, con esto que se decidió en una asambleíta (sic) de Dacepu, con la Intendencia de Montevideo que lo avaló, con los que hacen que este tipo de cosas no terminen de una buena vez y sigan pasando haciéndole daño a muchos compañeros carnavaleros”.

Lo que le pasó a Araca y a la Catalina

Luego expresó: “Ahora entiendo por qué hay casos como los de Agarrate Catalina que a veces pasan años sin concursar… o el de otros que no están en el concurso, porque estas cosas te terminan corriendo, te van cansando, fue como pasó hace cinco años cuando injustamente a ellos (Agarrate Catalina) y a nosotros de un plumazo nos dejaron afuera del concurso incluso antes, en una prueba de admisión”.

“Catusa” añadió, además, que esta eliminación que abarcó a cuatro murgas (las otras fueron La Clave, La Margarita y la Martingala) y a los humoristas Fantoches “no es algo nuevo”, recordando que “es una locura que en la prueba de admisión hayan quedado afuera otras 16 murgas, no sé si la idea es que seamos cada vez menos, capaz eso es lo que se quiere”.

Juan Samuelle

Araca la Cana en el Teatro de Verano.

Araca la Cana en el Teatro de Verano.

Lo que dicen en Daecpu

El cambio reglamentario que estableció que a la segunda rueda del concurso (que comenzará este miércoles 12) pasen 34 de los 39 elencos que participaron en la rueda inicial se adoptó en Daecpu, la gremial que nuclea a los directores de conjuntos de carnaval, a la cual “Catusa” pertenece como socio, desde su rol de director responsable de Araca la Cana.

Fuentes de Daecpu confirmaron que así fue que se tomó la decisión, que sucedió en un ámbito absolutamente formal, en una asamblea de socios y que sucedió mucho antes del concurso, previo a la prueba de admisión que se hizo en noviembre del año pasado, que todos los conjuntos que llegaron al concurso firmaron el reglamento en la Intendencia de Montevideo cuando se reunieron con los jurados y que, por lo tanto, las reglas de juego todos las sabían desde antes.

Juan Samuelle

Murga Araca la Cana en 2020 en el Museo del Carnaval.

La molestia de “Catusa”

Sobre los eventuales motivos de la eliminación del espectáculo "Perdidos", protagonizado por Araca la Cana en 2020, “Catusa” dijo no tenerlo claro y explicó su parecer: “Esto es un concurso por rubros, se dan puntajes por rubros, uno invierte mucho dinero y tiempo, se trabaja muchos meses pensando en cada rubro y resulta que la eliminación es con un simple me gusta o no me gusta, no cuenta el puntaje para eso, no lo entiendo”.

En la primera rueda el jurado que preside Ramiro Pallares otorgó puntajes en diversos rubros, pero eso no fue tenido en cuenta para decidir cuáles elencos clasificaban a la siguiente instancia y cuáles no, para ello cada uno de los siete miembros evaluadores debían comunicar por separado su decisión sobre si el nivel artístico de cada conjunto justifica o no su continuidad en la competencia que transcurre en el Teatro de Verano “Ramón Collazo”.

“Catusa” admitió que “todo es cuestión de gustos”, pero que él se queda con la respuesta del público en los tablados y con comentarios que este año se reiteraron, por ejemplo en cuanto a que el vestuario de la murga era el mejor en muchos años para Araca la Cana: “Los muchachos me convencieron, se invirtió en tres cambios de vestuario, pero veo que de nada sirvió”, dijo.

Camilo dos Santos

Murga Araca la Cana en 2020 en el 1º de Mayo.

Impacto anímico y económico

Haber quedado eliminado supone, reconoció “Catusa”, un impacto anímico, “es algo que te duele en el alma”, pero también económico porque se descuenta que la avidez por contratar a Araca la Cana de ahora en más ya no será la misma este año y se harán menos contratos, con lógicos perjuicios económicos para la dirección del conjunto y sus componentes.

Igual, Araca la Cana, que acaba de cumplir 85 años (lo celebró en 2019 con un mega show en el Antel Arena) y que tiene en su historial tres primeros premios en el concurso murguero, ya tiene agendadas algunas actuaciones. “Servirán para sacarnos la amargura, para pintarnos una sonrisa con el maquillaje para ir a dar un buen espectáculo ante la gente, que se lo merece haya pasado lo que haya pasado. Siempre vamos a estar para la gente”, indicó.

Por eso, “lo único que quiero ahora es pedirle perdón a esa hermosa hinchada que tiene la murga, la hinchada más linda, los hinchas de la murga no se merecían esto”, agregó.

“La verdad, estoy muy enojado, como todos los muchachos de la murga, pero lo digo habiéndolo pensado mucho, no hablando en caliente: esto es injusto, es insólito, no lo merecíamos”, concluyó el director de Araca la Cana.

Camilo dos Santos

Murga Araca la Cana en 2020.

Los otros casos

Humoristas Fantoches, el único de los cinco eliminados que no es una murga, en su cuenta de la red social Twitter anunció este martes que desde el conjunto ya se pone la mira en la prueba de admisión para el carnaval 2021.

PARA YA SABEN QUIENES : LAMENTAMOS COMUNICARLES … QUE SEGUIREMOS ROMPIENDOLES LAS BOLAS … PDA 2021 … IGUAL LOS QUEREMOS!!! — HUMORISTAS FANTOCHES (@Fantocheshumor) February 11, 2020

Juan Samuelle

Murga La Martingala en el Teatro de Verano.

Humoristas Fantoches en el Teatro de Verano.