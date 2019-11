Granizada estropeó cebada pronta para cosechar en Colonia

“Así es la agricultura”, lamentó la empresa agrícola Fadisol mediante un tweet en el que comunicó que hubo pérdidas de hasta 100% por caída de granizo sobre una de las chacras de cebada pronta para cosechar, ubicada en un predio de 600 hectáreas en la localidad de San Roque, en Colonia.

En diálogo con El Observador, Juan Foderé, director de Fadisol, indicó que esas 600 hectáreas están compuestas por varias chacras y en una de ellas hubo una pérdida "bastante importante".

#granizada de ayer, San Roque, Colonia. Pérdidas de hasta 100% sobre 600 has de #cebada prontas para cosechar. Así es la agricultura. pic.twitter.com/jgtBA8cbpe — FADISOL (@FADISOL) November 19, 2019

“Todavía no ha ido la gente del Banco de Seguros del Estado a hacer la recorrida para decirnos cuánto es realmente la pérdida, pero es importante. Hay algunas chacras que tienen pérdidas importantes y hay otras, dentro de esas 600 hectáreas, que tienen una menor afectación”, comentó.

El predio pertenece a un único productor, aunque son varios los afectados en la zona por la granizada ocurrida en la noche del pasado lunes.

“Acá todos los cultivos están asegurados, pero de todas maneras preferimos cosechar bien antes que nos pague el seguro”, señaló.

Juan Foderé

Así quedó la cebada luego del episodio de granizo.

Cosecha avanza a buen ritmo

En tanto, informó que en general la cosecha recién comienza.

En cebada, se ha tenido inconvenientes por grano chico y baja proteína. Sin embargo, Foderé sostuvo que el mercado cárnico “está fuerte” y va a absorber todo lo que sea cebada forrajera.

Respecto a los rendimientos, indicó que son buenos, de 4.000 a 4.500 kilos por hectárea según las primeras cosechas. “Eso no quiere decir que sea el promedio. Se espera un promedio menor al del año pasado, unos 3.300 kilos por hectárea”, añadió.

El año pasado el rinde promedio a nivel nacional fue de 3.813 kilos por hectárea.

En lo que refiere al trigo, señaló que las primeras cosechas arrojan rendimientos de 4.500 kilos, con una proteína entorno al 11,5%, humedades “buenas” (de 13% a 13,5%) y un PH de 80% u 81%.

Por primera vez en la historia, en la campaña 2018/2019 el trigo alcanzó un rendimiento de 3.667 kilos por hectárea, de acuerdo a la Encuesta Agrícola 2018 de DIEA.

Juan Foderé

Primeras cosechas de trigo.

Según datos oficiales, este año el área de cultivos de invierno creció 3%, hasta 473,9 mil hectáreas. En ese marco, el área con trigo se expandió 12,7% hasta 230 mil has; la de cebada cayó 12% hasta 152 mil has; y la de colza y carinata creció 40% hasta 75 mil has. En el resto destaca un área de 15 mil has de avena.

“Las canolas podrían ser las mas afectadas teniendo en cuenta lo que fue el año pasado, vamos a tener un promedio de rendimiento 1.500 kilos”, comentó.

Finalmente, dijo que la siembra de soja de primera está “casi finalizada”. “Se siembra detrás de lo que se cosecha, pero con cero humedad, esperando las lluvias”, concluyó.

La DIEA indicó que el cultivo de esta oleaginosa rondará las 966 mil has en la zafra 2019/20, un 12% menos que en la campaña anterior, cuando se sembraron 1.098.000 ha.