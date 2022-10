Granjeros tienen agua solo hasta diciembre y esperan ayudas, ¿qué pasará con los precios?

El sector granjero estará comprendido en las asistencias que habilita la declaración de emergencia agropecuaria decidida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuyos detalles se conocerán este viernes.

Erick Rolando, presidente de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), informó a El Observador que la novedad fue comunicada en las últimas horas a los integrantes de la Junta Nacional de la Granja (Junagra) por Nicolás Chiesa, director general de la Granja en el MGAP.

"No podemos hacer que llueva, llovió algo pero no dio para mucho y las perspectivas no son las mejores, por eso vemos con buenos ojos esa declaración del MGAP y que se considere a la granja, porque nos permite acceder a algunos beneficios de mucha ayuda", declaró Rolando.

Mencionó que entre las aspiraciones está que se pueda acceder a créditos blandos y que se postergen algunas obligaciones, por ejemplo pagos al Banco de Previsión Social (BPS) y de cuotas de créditos tomados con Microfinanzas del Banco República, sin que se afecte el monto de los intereses que se abonan.

El sector granjero, señaló, "no reacciona ahora por la sequía, ya venía trabajando en todo esto de las líneas de crédito", apuntó.

Señaló el diseño de algunos planes con dos años de plazo para el repago por montos de $ 350 mil o $ 600 mil, que son capitales con los que por ejemplo se pueden construir tajamares o pozos para el acceso a agua para riego.

Relacionado con esas eventuales inversiones, ya se han encaminado gestiones ante la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente (MA), con el objetivo de que llegado el momento los trámites sean lo más dinámicos posible.

También hay una línea de crédito a explorar, en ese caso con un plazo de seis años, con la mira en la inversión en maquinaria para la granja.

Resaltó, además, el valor que tiene los beneficios que UTE concede a los clientes regantes, que se ha extendido.

El tema precio

Rolando entiende que, como consecuencia del déficit hídrico acumulado, no habrá a corto plazo un escenario de precios al alza en frutas y hortalizas, es más, puede suceder lo contrario en algunos rubros teniendo en cuenta que la baja ocurrencia de lluvias y la necesidad de regar solo lo necesario para no aumentar los costos productivos determina un aumento de la oferta de productos de calibre bajo, con descenso de sus valores en el mercado.

Puede, puntualmente, haber alguna suba para casos de frutas de calibre óptimo y calidad mayor, precisó.

"El escenario es malo, la disponibilidad de agua bajó, la realidad es que en general tenemos agua hasta diciembre", reconoció y puso de ejemplo que él está iniciando la cosecha de durazno temprano, con mucha fruta de calibre chico donde los precios que podrá lograr teme no cubran los costos de producción.

"Estamos regulando el uso del agua, esa es la verdad, y esperando que llueva, pero bien", concluyó.