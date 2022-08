Graves incidentes en El Metro: hinchas de Stockolmo atacaron con piedras y fierros a dirigentes de Olivol

El partido que disputaron el lunes de noche Stockolmo y Olivol Mundial por la ronda de Reclasificación terminó en graves incidentes y tres personas heridas del lado de Olivol Mundial.

Si bien el juego se disputó sin hinchas de Olivol Mundial, en cancha de Stockolmo, eso no fue impedimento para que al final del juego se desatara un ataque de parte de una facción de la hinchada de Stockolmo sobre los dirigentes de Olivol que fueron a la cancha. El partido fue ganado por Stockolmo 71-67.

Carlos Caldas, integrante de la comisión fiscal de la directiva de Olivol Mundial fue uno de los 28 habilitados por lista a ingresar al partido.

"Jugamos sin hinchada porque cuando jugamos en la primera rueda decidimos que no vinieran hinchas de Stockolmo en función de incidentes que se dieron en los últimos años. Y Stockolmo adoptó la misma medida en reciprocidad", contó Caldas a Referí.

"Éramos 12 personas, incluidas tres mujeres de una lista de 28 que completaban el cuerpo técnico, los jugadores y el kinesiólogo. Cuando empezó el partido, estaba la parcialidad rival, gente normal que entró con entrada, entrada que hoy por hoy es personalizada porque se vende a través de Tickantel. Con esas 50 o 60 personas no hubo inconvenientes. Pero cuando pasaron unos minutos del partido, antes de los cinco primeros minutos, entraron unas 20 personas, jóvenes, bastante desacatados. Y el que los hizo entrar fue el presidente de Stockolmo, por el costado de la cancha. Se pusieron atrás del tablero y comenzaron con cánticos agresivos y provocadores. Pero no se le dio mucho corte a eso. El partido transcurrió normal hasta que en los últimos segundos nos ganaron por cuatro y parecía que no iba a pasar nada. Pero cuando salen los jugadores, los hacen salir por la puerta principal y la seguridad nos dice a nosotros que salgamos por la puerta de atrás. Cuando vamos por atrás, nos abren el portón y al mismo tiempo les abren el portón principal a los hinchas locales para que salgan por su lado. Como son salidas que no están muy lejos, corrieron y llegaron con piedras y fierros por lo que tuvimos que volver. Trancamos el portón por dentro y nos metimos en la cancha. Pero a patadas lo vencieron y entraron a atacarnos", contó Caldas.

"Lastimaron a tres personas, vengo de la Comisaría donde nos dieron pase a forense porque a una persona le lastimaron la cara de una pedrada. Además, a un efectivo de la seguridad interna le lastimaron el tobillo con otra pedrada", agregó.

"En la cancha había seguridad de los dos cuadros que impedían que los hinchas avanzaran, pero pudo pasar cualquier cosa, entraron con palos con puntas, parecían patas de una mesa que rompieron, pero era un arma", dijo Caldas.

"Por suerte llegaron cinco o seis patrulleros y los dispersaron y se fueron; eso fue lo que pasó. No fue un hecho que terminó más grave porque no pudieron alcanzar a ninguno con esas armas con las que hacían esos gestos que se ven cuando hay duelos en las cárceles con cortes", manifestó el dirigente de Olivol Mundial.

Caldas recordó que en 2015, la hinchada de Stockolmo fue con piedras de granito blanco, sacadas de las escalinatas del Hotel del Prado, a atacar a los hinchas de Olivol Mundial en la cancha ubicada en la calle Millán. "Rompieron vidrios del club y autos; increíblemente hasta le rompieron la camioneta a un jugador del propio Stockolmo, Daniel Rivero".

"En 2012 estaba trabajando en la mesa de contralor y me atacaron con caños de las barandas, me cortaron las piernas. Solo pude taparme la cara con un banco cuando caí al piso y terminé internado", recordó.

"Nosotros no tenemos problemas con ellos, tengo 30 años en el básquetbol y tengo muchos amigos de Stockolmo. El viernes estuve en una comida con exjugadores de Stockolmo que me dijeron que no van más al club porque no pueden estar con el presidente de ahora; y eso que es contemporáneo de ellos", agregó Caldas.

"Hicimos las denuncias penales hasta las 3 de la mañana. El martes de noche presentaremos una carta a la Federación detallando todos los hechos ocurridos; no había funcionarios de la Federación, pero calculo que llamarán al personal de la FUBB que trabajó de la puerta. A esta gente hay que erradicarla del básquetbol, por eso le vamos a pedir a Stockolmo que dé los nombres porque si los hacen entrar tienen que saber los nombres y si hay cámaras se tendrían que identificar", concluyó.

Andrés De Palma, presidente de Stockolmo, negó en diálogo con Referí que le haya abierto la puerta a hinchas para hacerlos ingresar sin entrada.

Junto con otro dirigente, De Palma fue personalmente al club Olivol Mundial para ofrecer las disculpas de los hechos ocurridos: "Realmente se nos fue de las manos", reconoció.

No encontró a dirigentes del club rival. Llamó a uno por teléfono y le dijo que recibía las disculpas pero que hasta que no se esclarecieran los hechos no se las iba a aceptar.

"Entiendo eso porque si se dicen cosas falsas como que dejamos entrar gente sin hinchada se entorpecen las soluciones", declaró.

"Entendemos que realmente hubo cosas que nos superaron, pero lo que pasó estuvo lejos de ser algo que estaba consentido o consensuado. Sí hubo responsabilidad de nuestra parte, que se nos pasaron ciertos controles, que hubo desbordes y que son hechos lamentables. Por eso, entendiendo nuestra responsabilidad fuimos a presentar disculpas en forma personal", manifestó De Palma.

"Como institución teníamos que pedir disculpas. Sonsol decía que los incidentes en el básquetbol los los arman los que pierden. Esta vez Stockolmo abrió la puerta del fondo para que saliera la gente de Olivol y no se qué fue lo que detonó todo, pero cuando los tratábamos de contener, por la principal alguna gente de Stoclolmo rompió la resistencia y salieron. No se qué pasó en la calle, rompieron un portón, había vidrios rotos del club. La gente de Olivol volvió a ingresar. Después llegó la Policía y terminó, por suerte, saliendo la gente sin grandes cosas que lamentar. Sé que en esa salida hubo golpes, pero no quiero entrar en detalles porque no estoy 100% seguro de lo que ocurrió", dijo De Palma.

"Si contás los gurises que participan del lío no hay 50, eran 20-25 gurises. En el partido hubo insultos pero dentro de lo normal, lamentablemente normal. No sé cuál fue el detonante para salir afuera y buscar el enfrentamiento, porque aparte ganamos y cuando faltaban unos pocos segundos y se detuvo la pelota yo grité: 'A disfrutar el partido' y pedí que se quedaran tranquilos", agregó.

"Hicimos un enorme esfuerzo en el club para instalar un nuevo piso flotante. Me llamó la gente que lo instaló para saber si lo habían roto. Les dije que no lo sabía, que voy a ir al club el miércoles. Cuidamos mucho de no dejar ningún elemento que pudiera ser usado con fines de agresión, pero agarraron una mesa y le arrancaron las patas", lamentó De Palma.

El presidente de Stockolmo dijo que el club, como medida inmediata, revisará la lista de las personas que habitualmente siguen al club: "Stockolmo nunca deja a padrón abierto la venta de entradas. Tenemos una lista de socios, de hinchas y de allegados con nombre y cédula. Vamos a revisar exhaustivamente esa lista para no dejar entrar más a la gente que identifiquemos de este problema. Esto no puede volver a pasar. Sinceramente lamentamos tremendamente lo ocurrido, venimos trabajando de la misma manera, pero esta vez nos desbordó la situación y como sentimos que la responsabilidad es nuestra fuimos a pedir las disculpas", concluyó el presidente de Stockolmo.