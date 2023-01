Graves incidentes entre las hinchadas de Goes y Aguada al final del clásico en el Palacio

El clásico entre Aguada y Goes terminó con graves incidentes en el Palacio Peñarol luego de que el aguatero ganara 72-67 en partido correspondiente a la 16ª fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Todo comenzó cuando Luciano Planells, jugador de Aguada y figura del partido, fue increpado por tres hinchas de Goes cuando al final del partido le daba una entrevista a Favio Ottonello de El Espectador.

"Mirame a mí un segundito", le dijo Ottonello antes de hacerle la primera y única pregunta de la nota mientras los hinchas de Goes lo insultaban y el jugador estaba mirando a los hinchas.

"Algunos hinchas de Goes no nos dejan trabajar tranquilos con la nota al Lucho que lo liberamos porque el ambiente no es el mejor", dijo Ottonello. "Lo insultaron, lo salivaron, algo también nos cayó a nosotros, también alguna otra cosita. Caliente la gente de Goes", expresó Ottonello en su transmisión.

Para entonces, el grueso de la hinchada de Goes ya se había retirado, pero un reducido grupo de hinchas, de alrededor de 15, se quedó y generó el incidente.

Aguada vs Goes gente

Algunos de esos hinchas de Goes cruzaron los límites de su tribuna y lanzaron butacas.

Así termina Aguada vs Goes. Por mucho menos que esto nos dieron 3 cierres de cancha y nos quitaron 1 punto. Cual será la sanción ante este hecho? Porque esto es mucho más grave. Espero que la quita de puntos sea grande.

Entonces, un grupo de hinchas de Aguada, mucho mayor en número, acometió contra los de Goes y terminaron invadiendo su tribuna lanzando también sillas, butacas y hasta un banco.

Verguenza... una vez mas. 🏀

Verguenza... una vez mas. 🏀

Así termina Aguada vs Goes.

En el medio, la seguridad de Goes fue la que intentó separar a los bandos para evitar el enfrentamiento.

La Policía debió lanzar gases lacrimógenos para contener la situación.