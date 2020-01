Gremiales del agro ilusionadas con el próximo gobierno

En las gremiales del agro existe satisfacción por la actitud que durante estas semanas previas al cambio en la administración del gobierno han tenido el presidente electo –Luis Lacalle Pou– y su equipo de trabajo, especialmente el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte.

Destacan que hay un diálogo fluido, que se percibe real interés en solucionar las adversidades que afronta el sector, que ya se está trabajando aunque el quinquenio no arrancó y se tiene la convicción de que habrá cumplimiento –a corto o mediano plazo– de diversos anuncios realizados durante la campaña electoral y que contemplan esas soluciones.

A ello añaden un tema que no es menor para los productores, acostumbrados a lidiar con imprevistos –en los mercados y a nivel climático, por ejemplo–, dado que descuentan la posibilidad de ser atendidos con celeridad en la eventualidad del surgimiento de algún contratiempo puntual.

Según una serie de consultas realizadas por El Observador con diversos dirigentes del agro, hay confianza en que un conjunto de reclamos expresados en estos últimos años, sin la respuesta adecuada, sean priorizados y que eso se traduzca en mejores condiciones productivas y de vida para los empresarios del sector y quienes están vinculados en forma directa e indirecta al mismo.

Uno de las novedades que la ruralidad ha observado con amplia conformidad es cómo el próximo gobierno, con articulaciones entre los futuros ministros de Ganadería y del Interior (Jorge Larrañaga), ha puesto el foco en solucionar el creciente abigeato y la inseguridad en el medio rural.

Julio Armand Ugón, presidente de la Federación Rural (FR), estima que desde el 1° de marzo “habrá un cambio radical” con relación al diálogo entre los productores y el gobierno.

Incluso, precisó, eso es algo que “ya se está notando” desde que culminó el proceso electoral y se inició la transición, en el que no solo el presidente electo sino otros jerarcas ya desginados han comenzado a trabajar en las decisiones que comenzarán a adoptar cuando asuman sus cargos dentro de poco más de un mes.

“Ya estamos teniendo mucho más contacto y Carlos María (Uriarte) ya nos dijo que va a tener reuniones bastante seguido con las gremiales, para estar en contacto con el sentir del agro”, complemento.

Admitió que la condición de productor y de ex presidente justamente de la FR de Uriarte –quien incluso renunció al cargo de vicepresidente que venía ejerciendo apenas fue designado como futuro ministro– “es algo que también nos da muchas garantías de cómo piensa, de lo que quiere hacer y de que dejará todo en la cancha”.

“No se va a arreglar todo el 2 de marzo y capaz algo no se podrá, pero nos van a explicar por qué”, concluyó.

Autoridades de algunas de las gremiales han tenido ya reuniones con el futuro ministro de Ganadería, incluso en algún caso hubo un encuentro con Lacalle Pou y los que no han tenido ese encuentro lo sostendrán a corto plazo, según está previsto. En lo que concierne a Uriarte, está programado para el lunes 3 de febrero un encuentro con las gremiales del agro.

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz, también dijo ser optimista y coincidió en que buena parte de ello se basa en quién fue escogido como ministro del sector.

“Obviamente las soluciones no llegarán solo por que haya un buen diálogo, porque en cierto modo al actual ministro (Enzo) Benech lo llamo y atiende, acá siendo objetivo lo que habrá que considerar es si se llega a medidas concretas”, puntualizó.

Para Lago el optimismo se basa también en que las distintas fuerzas políticas integrantes de la coalición de gobierno han expresado que tendrán las acciones que el sector productivo espera.

“Este combo de un Ejecutivo que entiende los problemas y un Legislativo con más partidos, que va a ser más para negociar y conciliar, nos genera una situación de más optimismo”, reflexionó.

“Las personas que tienen la responsabilidad de comenzar a gobernar han mostrado mayor sensibilidad con relación a ciertos temas que nos interesa sean considerados en forma urgente”, detalló, pero a la vez remarcó que se entienden los problemas económicos y fiscales que el país tiene, pero que se estará atento a que eso no sea una excusa para que no se puedan hacer cosas, “necesitamos que se accione, si no será más de lo mismo”.

Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, indicó que “las expectativas de relacionamiento son muy buenas, no se nos daban determinados diálogos que ahora van a estar y eso es un estímulo”.

Señaló, en ese marco, que los diálogos se darán con gente “con sensibilidad sobre los temas del agro” y aludió al futuro ministro y a los próximos subsecretario –Ignacio Buffa– y secretaria general –Fernanda Maldonado–, “quienes han tenido muchos vínculos con lo productivo, lo gremial y hasta en lo técnico, son gente muy conocedora de los temas nuestros y eso sin dudas entusiasma”.

Advertencia sobre el cambio de roles

Tomás Garrido, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, señaló que Uriarte es una persona “con capacidad reconocida”, pero advirtió que “los roles cambian y al cambiar de rol, de productor a gobernante, muchas veces pasa que uno no puede hacer todo lo que quiere”. Añadió que desde esa gremial se está a la expectativa, porque “es muy pronto para opinar, hay que esperar, ver cómo se dan las cosas, ver cómo va a trabajar y qué es lo que podrá hacer el ministro”.