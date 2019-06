Gremiales lecheras fueron a reunión con el MEF pero Ferreri no pudo recibirlas

Las gremiales lecheras asistieron este jueves de tarde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para mantener una reunión con el subsecretario, Pablo Ferreri, pero el encuentro quedó trunco, y los tamberos tendrán nulos avances para comunicar este viernes en la asamblea abierta que se realizará en Florida para analizar la realidad del sector.

El motivo: al ministerio de la calle Colonia y Paraguay no le llegó una comunicación formal de Presidencia que le diera luz verde para mantener esa reunión, según presenció El Observador en una charla que un funcionario del MEF mantuvo en el hall de entrada con representantes de los tamberos. La delegación estaba integrada por el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Walter Frisch, el de la Agremiación de Tamberos de Canelones, Justino Zabala, y otros dos delegados.

Para las gremiales esa instancia podría traer algún avance en las medidas que el sector está reclamando como la creación de un fideicomiso para inyectarle liquidez al sector, o buscar algún mecanismo para hacerse de los US$ 30 millones que Venezuela le adeuda a Conaprole por la venta de productos lácteos.

“No vamos a tener nada para comentar” en la asamblea de este viernes, se lamentó Zabala en diálogo con El Observador.

Cortocircuito

La relación de las gremiales lecheras con el Poder Ejecutivo no atraviesa su mejor momento. En una asamblea abierta celebrada en Capurro en diciembre, se mandato al Directorio de Conaprole “a que en el más breve plazo posible inicie acciones judiciales para hacer efectivo el importe de esa venta” a Venezuela.

Pero después de que diez de las principales gremiales lecheras del país pidieran una nueva reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la respuesta que vino desde Presidencia -con la firma del secretario Miguel Ángel Toma- se reclamó que se informé por parte de los interesados “la verosimilitud del trascendido de prensa y la real intención e interés en litigar”. En la carta que Toma envió incluso transmitió que “aclarado este punto y especial pronunciamiento”, entonces desde la institución presidencial se volverán a comunicar para dar respuesta a la petición de una nueva instancia de diálogo.

Según pudo saber El Observador, la respuesta inmediata que enviaron las gremiales a Presidencia en una misiva fue contundente a pesar de la resolución de la asamblea en Capurro: “En ningún momento, las gremiales firmantes han resuelto iniciar acciones judiciales contra el Estado uruguayo”.

Las gremiales lecheras dieron por descontado que con esa aclaración el vínculo con el Poder Ejecutivo iba quedar restablecido de inmediato en todos los ámbitos de gobierno, pero ello no ocurrió, al menos este jueves. El MEF no recibió a tiempo la luz verde de Presidencia para convalidar la reunión y no pudo recibir a los tamberos para avanzar en una reunión de trabajo, aunque se espera que el encuentro pueda pactarse en el correr de la próxima semana.

El semanario Búsqueda informó este jueves que el presidente Vázquez decidió no recibir a la delegación de los tamberos tras discutirlo con sus ministros este lunes 17 de junio. El mandatario, según el semanario, entendía que detrás del reclamo por el cobro de la deuda con Venezuela hay una “motivación política”. La posición del gobierno no fue unánime. La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, y el ministro de Defensa, José Bayardi, se mostraron a favor de mantener la reunión con las gremiales, pero el grueso de los secretarios de Estado dio su aval a la postura inicial de Vázquez.

Asamblea en Florida

Este viernes 21 tendrá lugar en Florida una nueva asamblea abierta organizada por la Sociedad de Productores de Leche de Florida. En esa instancia, se abordarán como temáticas centrales la complicada situación del sector, el cobro de la deuda con Venezuela, el precio de la leche al productor y la creación de un fideicomiso como apoyo financiero para los productores que, según entienden desde las gremiales, está muy demorando.