Gremio contrató a un nuevo espónsor para pagarle el sueldo a Luis Suárez

Más allá del impacto en lo futbolístico que le ha brindado hasta ahora Luis Suárez con ocho goles en sus nueve partidos a su nuevo club, Gremio de Porto Alegre, también ha colaborado en materia de negocios.

Es que, como informó Referí, la llegada del uruguayo ha colaborado con más de 20 mil nuevos socios desde su arribo, además de venta de camisetas en gran escala.

Pero más allá de ello, ahora se sumó un nuevo espónsor que ayudará para abonarle el sueldo al salteño.

Este miércoles, Gremio informó que la casa de apuestas Esportes da Sorte es su nuevo patrocinador. La primera aparición oficial ya tuvo lugar este miércoles a la noche en el partido contra Campinense, por la primera fase de la Copa do Brasil, que ganaron los tricolores gaúchos 2-0 con una gran asistencia de Suárez.

El contrato entre Gremio y su nuevo socio será por tres años, o sea, hasta mediados de 2026.

El valor total del acuerdo alcanza el valor de aproximadamente 70 millones de reales (US$ 13.500.000), entre el pago normal y las bonificaciones vigentes establecidas. La cantidad se dividió en 3 puntos:

50 millones de reales (US$ 9.700.000) para el contrato de tres años (pagado en cuotas mensuales)

US$ 1 millón al año para los sueldos de Luis Suárez

5 millones de reales (US$ 970.000) por pago de rescisión con el exsocio del club.