Greta, la adolescente que inspira protestas contra el cambio climático

Representa el rostro joven de la alerta climática, en nombre de la cual los ambientalistas han logrado un gran avance en las elecciones europeas. La sueca Greta Thunberg ha logrado que decenas de miles de personas sigan sus pensamientos en las redes sociales, pero también en la calle y en los medios de comunicación.

A sus 16 años, Greta ya es toda una referente. Su salto al estrellato mundial comenzó bajo la consigna de mantener, cada viernes desde 2018, una huelga en su escuela para poner de relieve la urgencia en la lucha climática, una iniciativa que se ha expandido por todos los continentes.

Una crónica de El País de Madrid recuerda el día en que empezó todo: fue un viernes de agosto. El calor se hacía sentir. Era un día de colegio más, pero Greta no fue porque tuvo una idea tan simple como revolucionaria: plantarse delante del Parlamento sueco, en Estocolmo, y pedir que se haga algo para cuidar el clima. A la semana siguiente volvió y más gente se sumó a su causa. Hoy, no para de sumar seguidores que se adhieren a la organización Fridays For Future “Viernes para el futuro”.

En su cuenta en Instagram, tiene cerca de dos millones de seguidores. Allí se presenta como una “activista climática de 16 años con Asperger”. Este es uno de los trastornos del espectro autista, que se caracteriza por “la incapacidad de interactuar exitosamente con los demás”, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos.

En una entrevista con The Guardian, confesó que se interesó por el medio ambiente a los ocho años. En la escuela miraban documentales de contaminación marina y aseguró haberse puesto a llorar. “Mis compañeros estaban preocupados cuando miraron la película, pero cuando se detuvo, comenzaron a pensar en otras cosas. Yo no pude hacer eso. Esas fotos estaban todavía en mi cabeza”, señaló.

Europa está muy interesada en conocer la personalidad de Greta. Y ella desnuda su personalidad sin inconveniente. “Ser diferente es un regalo”, le dijo a Radio 4’s Today de Inglaterra. Y fue más allá al profundizar sobre el síndrome que tiene: “Si hubiera sido como todos los demás, no habría empezado esta huelga escolar, por ejemplo”, comentó.

Convocatoria y marchas

Tiene un gran poder de convocatoria. Al menos 20.000 jóvenes activistas de 17 países se dirigieron a Aquisgrán, en Alemania, cerca de las fronteras con Holanda y Bélgica para una gran demostración de fuerza del movimiento estudiantil lanzado por la activista adolescente.

Greta ha inspirado a otras jóvenes y mujeres, como en Bélgica las estudiantes flamencas Anuna De Wever, de 17 años, y Kyra Gantois, de 20, o en Uganda, Leah Namugerwa, de 14, las cuales han destacado en las barricadas del activismo ecologista en los últimos tres meses.

Su dedicación a la causa ha admirado a famosos y líderes de opinión en el mundo. Por ejemplo, el papa Francisco le dijo que “siga adelante” con esta lucha tras un breve diálogo que mantuvieron en el Vaticano.

Sus comentarios sobre este tema son contundentes. “Esto es ante todo una emergencia y no cualquier emergencia. Esta es la crisis más grande que la humanidad ha enfrentado ”, dijo en la Cumbre Mundial Austríaca, que reúne a los políticos y expertos sobre el clima para aplicar el Acuerdo de París sobre el Clima y los objetivos pautados por las Naciones Unidas, según la crónica de The Washington Post. Allí se reunió con el actor y ambientalista Arnold Schwarzenegger, quien publicó en las redes fotografías con Greta.

Su lucha ya le ha valido de algunos premios. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional anunció el viernes que entregaba su premio más prestigioso a la adolescente sueca.

Greta dijo sentirse “honorada” por recibir este premio y denunció la “injusticia flagrante” del cambio climático que “afecta primero a las poblaciones del hemisferio sur, aunque son las menos responsables”.

(AFP, EFE)