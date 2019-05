Guarteche acusó a Garcé, fue a juicio, pidió disculpas y diez años después lo vuelve a acusar

El exjefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, que asesora en materia de seguridad al precandidato colorado José Amorín Batlle aseguró que le "sorprende" ver al excomisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé, "hablar a favor de la Policía", ya que lo acusó de favorecer durante su gestión (2005-2014) a los delincuentes.

"Hoy me sorprende ver a Garcé hablar a favor de la Policía, hablar del sistema carcelario, sobre qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no. Me sorprende tremendamente de un individuo que estuvo totalmente favoreciendo a los delincuentes, aprovechándose de la situación y presionando a los jefes de las cárceles, a la Policía", manifestó Guarteche en Uruguay Debate un programa que se emite por Cable Plus y TVL Pando.

Garcé, candidato a la Intendencia de Montevideo (IMM) del Partido Nacional por la Concertación en las pasadas elecciones departamentales, asesora actualmente al precandidato Luis Lacalle Pou.

"Se cae a pedazos, ese individuo no puede asesorar a nadie porque estuvo todo el tiempo alentando a los delincuentes", acusó Guarteche. También afirmó que el equipo de Garcé, cuando era comisionado, "le pasaba teléfonos a los delincuentes" en las cárceles de Canelones.

Las diferencias entre Guarteche -hermano de Julio Guarteche, exdirector de Policía Nacional que murió en junio de 2016- y Garcé no son nuevas y derivaron en un juicio por difamación e injurias en 2008. En ese entonces, Guarteche acusó a Garcé de presionar para que trasladara desde Canelones a Treinta y Tres a dos narcotraficantes. "Él le hace los mandados a los delincuentes. Garcé ha tratado de presionar no solamente a la autoridad carcelaria sino también a los jefes de la Policía como a mí", dijo en 2008 Guarteche.

El juicio fue archivado luego de que el excomisionado parlamentario aceptara las disculpas públicas de Guarteche, quien se retractó por haber realizado declaraciones a la prensa antes de que comenzara el proceso judicial. "El denunciado Insp. Guarteche ha declarado no haber querido ofender el honor personal del Comisionado parlamentario para el sistema Carcelario Dr. Garcé, y ha reconocido que por razones de derecho público, no debió haber efectuado declaraciones en que dio por firme una imputación por hechos que todavía estaba por denunciar y que hoy en Canelones están recién en presumario", afirmaba entonces el acta de la audiencia con la que se puso fin al juicio.

Sin embargo, en el programa Uruguay Debate, en tanto, Guarteche (ya retirado) volvió a acusar a Garcé de presionar para trasladar a narcotraficantes a cárceles de condiciones más favorables, como las chacras del interior del país.

De esta manera, recordó el caso del narcotraficante Rodolfo Auscarriaga Caffaro, detenido en 2005 en el marco de la Operación Arca, liderada por Julio Guarteche y que terminó con grandes cantidades de marihuana y cocaína incautadas.

"Tengo el caso de un delincuente grande Auscarriaga Caffaro, que me pidió Garcé llevarlo a la chacra porque era un primario, una persona que estaba enferma, si lo podía favorecer y llevarlo a la chacra. Me reí por dentro, no dije nada porque sabía quién era. Y lo llamé a mi hermano (Julio) que estaba a cargo de Narcóticos y le dije: 'Julio, me piden por fulano de tal para llevarlo a la chacra", narró Guarteche. Su hermano, según contó, le aconsejó que no accediera al pedido, ya que el detenido se iba a fugar.

Además, el exjefe de Policía de Canelones aseguró que, tiempo después, Garcé "hizo la misma jugada" con otros dos delincuentes de Cerro Largo, que también habían sido detenidos en la operación Arca. "Ahí es cuando Garcé me presiona y me dice que tengo que llevar a esa gente sí o sí. Cuando él no tenía potestades para eso", agregó.