Guía para saber cuándo y contra qué se debe vacunar a niños y adolescentes

Alicia Fernández, coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública, remarcó la importancia de vacunar a los niños y adolescentes en su debido momento, y no uno o dos meses después de lo indicado. Cómo informó El Observador este martes, la cobertura nacional de vacunación disminuyó en 2020 con respecto a los años anteriores en tétanos, tos convulsa y HPV.

Según Fernández, el retraso en las vacunas en ciertos lugares del país está relacionado a la modalidad virtual en la educación como consecuencia de la pandemia que llevó a los padres a dejarse estar con la vacunación porque no se estaba exigiendo el carné de salud. Agregó que con el regreso a la presencialidad se estima que se reactive la vacunación en niños y adolescentes.

La pediatra indicó en rueda de prensa que desde el Ministerio de Salud Pública se llevará a cabo una fuerte campaña comunicativa para fomentar la vacunación en sí y la importancia de que se haga en tiempo y forma, especialmente para los padres de menores de un año.

En ese sentido subrayó "la importancia de la vacunación contra bacterias y virus en los primeros 18 meses de vida del niño". Considerando que han habido casos de sarampión en Argentina y en Brasil, señaló que hay que prestar esencial atención en los departamentos limítrofes para evitar su circulación. "Las enfermedades inmunoprevenibles son inmunoprevenibles, y por tanto no podemos permitir que un niño se enferme con una enfermedad que la podríamos haber evitado", destacó.

¿Qué es el Certificado Esquema de Vacunación?

El esquema de vacunación, actualizado en noviembre del 2020, consta de 14 vacunas, la mayoría obligatorias, para la prevención de virus y bacterias. El listado de los fármacos es elaborado por el MSP en base a recomendaciones internacionales. Estas inoculaciones son gratuitas.

Ministerio de Salud Pública

Esquema de vacunación Uruguay 2020

¿Qué vacunas forman parte del Certificado Esquema de Vacunación?



BCG: protege contra la tuberculosis. Se suministra en el momento del nacimiento.



Pentavalente: protege contra la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la influenza y la hepatitis B. Se suministra a los 2, 4, 6 y 15 meses de vida.



Polio: protege contra la poliomelitis. Desde el 2017 se suministra a los 2, 4 y 6 meses de vida y la cuarta dosis a los 5 años.



SRP: protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Se suministra al año y a los 5 años.



Varicela: protege contra esa enfermedad eruptiva. Se suministra al año y a los 5 años.



Neumococo 13 V: protege contra 13 tipos distintos de neumococos. Se suministra a los 2, 4 y 12 meses.

Hepatitis A: protege contra esa enfermedad degenerativa del hígado. Se suministra a los 15 y a los 21 meses.



Triplebacteriana: protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. Se suministra a los 5 años.



DPaT: protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa acelular. Se suministra a los 11 años.



Doblebacteriana: protege contra la difteria y el tétanos. Se da un refuerzo a cada 10 años a partir de los 12. En el esquema en 2020 se actualizó para aquellos adultos que puedan certificar 5 o más dosis de la vacuna antitetánica.



HPV: protege contra el virus del papiloma humano. Se suministra a los 11 años en niños y niñas y no es obligatoria sino recomendada. Hasta los 15 años se administra en dos dosis, y a partir de esta edad en esquemas de tres dosis. Acerca de esta vacuna, cuya cobertura ha disminuido significativamente en las segundas dosis en el grupo de 11 años, Fernández aseguró que pese a no ser obligatoria es sumamente recomendada porque "salva vidas".

Entre las otras vacunas sugeridas, se encuentra la DpaT que se suministra a las embarazadas en el período de entre las 28 y 36 semanas de gestación. Esta vacuna se la debe dar la mujer en cada embarazo. Fernandez afirmó que es esencial recordar esta vacunación para que el bebé nazca ya inmunizado.

También se encuentra en el esquema la vacuna contra la gripe, pero esta se da en campañas anuales previas al inicio de la temporada invernal, y es recomendada a partir de los 6 meses.

Por otro lado aparece la vacuna contra la Hepatitis B para el personal de la salud que es obligatoria desde el año 2005.

¿Por qué es importante vacunarse contra enfermedades que están erradicadas en Uruguay?

El profesor de Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Eduardo Savio, dijo a El Observador en 2018 que una alta tasa de cobertura permite que enfermedades que fueron erradicadas en el país no reaparezcan, algo que ya ocurrió en Europa. Así es que, el hecho de que un niño reciba la vacuna no significa que esté inmunizado, porque la inoculación puede no hacer efecto, y es entonces que lo que realmente lo protege es que todas las personas que lo rodean también hayan recibido la dosis. Ese beneficio colectivo es conocido como "efecto rebaño”, término que se hizo familiar a raíz de la vacunación contra la pandemia del coronavirus.

¿Qué pasa si un niño no recibe las vacunas obligatorias porque sus padres se oponen?

Si bien en las escuelas piden el certificado de vacunas al día, las autoridades no pueden aplicar sanciones. Ningún niño será inoculado si sus padres no están de acuerdo con ello.