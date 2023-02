Guillermo Lijtenstein: "Ni yo puedo creer la repercusión que tuvo la jugada"

Guillermo Lijtenstein es el hombre del momento en el mundo del rugby. El domingo protagonizó una monstruosa jugada en el triunfo de Uruguay contra España en la etapa del Sídney del Circuito Mundial de Seven que Los Teros 7 disputan por primera vez en forma completa.

El sanducero, de 32 años, se escapó como wing izquierdo y se llevó la pelota con la cabeza y el pie izquierdo antes de tomarla con las manos y habilitar a Valentín Grille quien apoyó el try para un contundente triunfo por 26 a 5.

"Obviamente no tenía pensado ese recurso. Era una salida de España, uno de ellos la fue a buscar, pegó un manotazo atrás y yo fui a buscar el rebote porque tenemos un sistema en el que según donde vaya la pelota cada uno tiene una posición diferente y yo fui de rebotero. La pelota me picó y me quedó arriba y se generó una carrera con el español que fue de rebotero, la pelota estaba pegada a la línea y si la agarraba el español me iba a tacklear, entonces la cabeceé para que no me tackleara y el pique estuvo de mi lado, me quedó para la izquierda, seguí el trayecto, la pelota siguió sin irse, me picó y me subió a la mano. Ahí de reojo vi que tenía al español muy cerca y que no iba a llegar al try, pero de reflejo vi a un compañero y se la pasé".

Ese compañero era Valentín Grille. "No sabía que era él. Justo en el entretiempo de ese partido me dijo: 'no puede ser que me vaya sin hacer un try' y entramos los dos en el segundo tiempo", contó Lijtenstein sobre los cambios realizados por el entrenador Ivo Dugonjic.

"Ni yo puedo creer la repercusión que tuvo la jugada. La gente me escribió por las redes y en la fiesta de finalización de la etapa de Sídney jugadores de muchos equipos me felicitaron por esa jugada", contó.

Jugadores de España, de Argentina, incluido su entrenador Santiago Gómez Cora, y hasta el capitán de los All Blacks 7, Sam Dickson, felicitaron a Lijtenstein por su lujosa corrida.

"Jugadas como esa, con el uso de la cabeza, no se suelen ver en el rugby", admitió.

Ahí pesó su pasado como futbolista. "En Paysandú jugué al fútbol en Allavena hasta los ocho o nueve años, pero ahí me decidí por el rugby, porque la mayoría de mis amigos optaron por ese deporte. Durante algunos años jugué al fútbol y al rugby al mismo tiempo", expresó el jugador de Trébol.

Próxima parada, Estados Unidos y Vancouver

"Tuvimos dos torneos diferentes en las etapas de enero. En Hamilton perdimos los cinco partidos. Nos tocó Nueva Zelanda y Sudáfrica en la serie, después perdimos con Kenia que es un rival directo para lograr la permanencia, ganábamos 14-0 y nos dieron vuelta el partido por lo que llegamos a Sídney con ese gusto amargo. Entonces mejoramos. Contra Estados Unidos perdimos en el último minuto, después le ganamos a Japón y a España que junto a Canadá y Gran Bretaña también son nuestros rivales directos", expresó Lijtenstein que desde 2011 forma parte de la selección de seven.

El 25 y 26 de febrero, Uruguay jugará la etapa de Los Angeles y del 3 al 5 de marzo lo hará en Vancouver.

El Circuito seguirá el 31 de marzo, hasta el 2 de abril, en Hong Kong, del 8 al 9 de abril en Singapur, del 12 al 14 de mayo en Toulouse y del 20 al 21 de mayo en Londres.

"Al rebajarse el número de equipos para el próximo Circuito de 15 a 12 equipos las chances de lograr la permanencia se achican pero ese es nuestro objetivo. Mejorar etapa a etapa y mantener a Uruguay. En Ciudad del Cabo tuvimos una actuación histórica y vamos a seguir dando pelea", concluyó.