Gustavo Salle y César Vega, dos antivacunas, están registrados para vacunarse contra el covid-19

Tienen fuertes discursos contra las vacunas para el covid-19, uno de ellos envalentona movilizaciones con discursos sobre la "plandemia" y el otro pone en duda a la ciencia y a los expertos que la respaldan. Pero tanto Gustavo Salle, líder del Partido Verde Animalista, como el diputado del PERI César Vega están registrados en el MSP para recibir la vacuna contra el covid-19.

En los dos casos, el registro fue realizado con éxito, según aparece en el sitio web del MSP cuando se consulta su cédula de identidad. Sin embargo, por el momento no han recibido confirmación de fecha y hora para recibir la primera dosis de la vacuna.

Cuando se consulta el estado de la solicitud de agenda de César Vega, cuya fecha de nacimiento es 30 de octubre de 1962 y su cédula es 2.895.277-6, el mensaje que aparece es el siguiente:

MSP

César Vega todavía no tiene fecha y hora asignada para vacunarse contra covid-19

Cuando se consulta por el estado de registro de Salle, que nació el 19 de marzo de 1958 y su cédula es 1.374.333-8, este es el mensaje que le da el MSP:

MSP

Gustavo Salle tampoco tiene hora asignada aún

El MSP envía un mensaje de texto y un mail a las personas registradas para dar a conocer cuál es el estado de su petición.

¿Por qué aparecen registrados en el MSP si su discurso es contrario a la vacunación? En diálogo con El Observador, Salle dice que ya estaba al tanto, que "cualquier caraloco" puede ponerle "una cáscara de banana" porque sus datos personales son públicos, y que le "causa gracia" que alguien lo agende sin su consentimiento. Además, remarcó que ni hará la denuncia ni cancelará la agenda. "Me importa un bledo", recalcó.

El diputado ecologista asegura que él nunca se agendó para la vacuna. “¿¡Eh!?”, exclamó al enterarse de que una solicitud está siendo procesada con su cédula de identidad y fecha de nacimiento. “No puede ser porque yo nunca me anoté”, afirmó. “Eso es una sinvergüenzada que alguien hizo”.

Vega sostuvo que denunciará al responsable. “Primero que nada lo voy a denunciar públicamente”, señaló.

El excandidato presidencial aclaró que no está en contra de la vacuna, sino que “defiende la libertad de opción: la libertad de vacunarse o no”. “En mi familia tengo gente que ya se vacunó, yo no dije nada. Yo no me vacuno, mi señora tampoco. Pero lo que quiero poner en relevancia es que sobre todo me refiero a vacuna de Pfizer y Moderna, en esto que denominan la plataforma de ARN. De hecho que si estuviera apretado por alguna circunstancia que no está a la vista, podría llegar a darme la vacuna china, porque es de la plataforma antigua de virus atenuado”.

Salle encabezó el sábado 20 de marzo por la tarde un acto negacionista que convocó a unos cientos de personas en la rambla a la altura de Kibón. El abogado apuntó contra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente, Luis Lacalle Pou, por "no estar cumpliendo con una política sanitaria responsable humana y constitucional".

Varios de los presentes tenían carteles contra las vacunas, otros sobre la "dictadura sanitaria" y en las filmaciones que se difundieron no usaban tapabocas ni mantenían las distancias recomendadas.

Según el abogado, la situación derivada de la pandemia se trata de un "plan de la élite genocida internacional", y aseguró que defiende "la libertad, la vida y la salud".

Salle, que se dice "anticleptocorporatocratico", llegó a ser detenido en Rivera, luego de que lo denunciaran por una aglomeración en la plaza de la ciudad. "Me preocupa el estado de situación que vive particularmente el departamento de Rivera. Con esta caravana hemos recorrido distintos departamentos del país y hemos constatado que en Rivera se ha estatuido un sistema muy parecido a lo que puede ser el Tercer Reich de la Alemania nazi o el sistema de Stalin en Moscú", dijo a la prensa local al salir de la comisaría.

Por su parte, Salle dijo que el acto fue de "carácter planetario", y se realizó en 150 ciudades "luchando por la libertad". Además aseguró que no hubo intencionalidad a la hora de elegir el lugar de la manifestación y aclaró que no fue su decisión.

En diciembre, en diálogo con El País, Vega dijo que no tiene pensado vacunarse contra el covid-19 porque "no se sabe nada" acerca de las vacunas.

“Hay unos cuantos médicos de primera línea del Uruguay que me están tirando su info porque soy el único legislador que en la cámara habló del tema. Estas vacunas después que te las das no tienen vuelta atrás, porque incluyen por primera vez en la historia el ARN o ADN y algunas cosas que no sabés lo que son”, dijo el legislador.

En una transmisión en vivo en Facebook la semana pasada, puso en duda incluso las afirmaciones del virólogo Gonzalo Moratorio sobre la seguridad de las vacunas, según un informe realizado por el periodista Diego Zas en el programa Fácil Desviarse.

Mientras Salle sigue recibiendo prensa -una persona que desde hace 20 años intoxica cualquier tema emergente que pueda ameritar un debate- César Vega, diputado nacional, sigue su campaña antivacuna y ya ni la disfraza. Y sus videos tienen miles de reproducciones. Acá algunos👇 pic.twitter.com/7IZiniziy8 — Diego Zas (@DiegoZas) March 22, 2021

En el video, Vega remarca que "no hay ninguna seguridad" con las vacunas de ARN mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna, y le habla directamente al virólogo: "Señor Moratorio, usted lo debe saber, porque usted no tiene ningún dato de más de cuatro meses de estudio, de seis, póngale, si quiere, le regalo dos meses".

Otros integrantes de los movimientos, como el fiscal Enrique Viana, el semiólogo Fernando Andacht y el médico Javier Sciuto, no aparecen en el registro del MSP por lo que no han solicitado agenda para vacunarse.