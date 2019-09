Álvaro Gutiérrez tras el triunfo clásico: "Pudimos meter más goles"

El técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, habló en conferencia de prensa luego de la goleada ante Peñarol por 3-0 en el clásico del Torneo Intermedio y ponderó el rendimiento de su equipo, dijo que felicitó a Thiago Vecino y el buen nivel del Gonzalo Castro.

"Tengo una alegría enorme, más por la forma en que se ganó este clásico", dijo Gutiérrez.

Y agregó: "Aparecieron los goles que nos dieron la tranquilidad para creer en el trabajo que veníamos realizando, nos dio confianza. Pudimos meter más goles incluso. Siento una enorme alegría de ganar estos tres puntos y poder haber pasado a Peñarol".

Diego Battiste

El DT albo señaló además que "muchas veces nos dejamos llevar por los jugadores que entran con relación a si somos ofensivos o no. La estrategia es lo que juega, si llegás al área o no, podés jugar con cinco delanteros y no llegás al área".

"El partido tomó un giro drástico con el primer gol. No dejamos jugar fácil a los zagueros, tuvieron muchas imprecisiones y eso lo aprovechamos. Es muy fácil hablar cuando ganamos 3-0 y hay veces que uno plantea una estrategia y no se da, hoy se dio", sostuvo Gutiérrez.

Sobre lo que le brindó este clásico, dijo: "Me deja conforme el rendimiento de todo el equipo, principalmente la entrega, el sacrificio, la capacidad que muchas veces la pueden desplegar o no. Hoy el Chori (Castro) tuvo un gran partido".

Diego Battiste

A su vez, indicó: "Lo felicité porque fue un león, peleó cada pelota, estuvo muy cerca del gol, peleó casi solo obligando a los zagueros a jugar mal".

"Me preocupó lo de Gonzalo (Bergessio) porque ya había sentido algo contra Juventud y hoy sucedió otra vez".

Gutiérrez señaló: "Nos hubiera gustado clasificar a la final. Ahora tenemos unos días para que Bergessio pueda mejorar de su lesión".

Chori Castro: "Decidí pegarle al arco y la pelota salió perfecta"

La gran figura de la cancha, Gonzalo "Chori" Castro, habló sobre el resonante triunfo ante Peñarol.

"Veníamos remando de atrás todo el campeonato y hoy dimos un golpe de autoestima con un gran juego que estamos mostrando", dijo el Chori Castro.

Diego Battiste

Con relación a su golazo (su segundo del partido), indicó: "Decidí pegarle al arco y la pelota salió perfecta. El golero de ellos había salido a cortar y no estaba bien parado".

Para el Chori, este partido "era importante por la Tabla Anual y pasar al clásico rival. No se dio lo de llegar a la final del Intermedio, pero este triunfo es muy relevante para nosotros".