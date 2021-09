H&M lanza su propuesta de moda para esta primavera

La colección H&M de primavera de 2021 presenta elementos deportivos y minimalistas de los años de 1990 e impulsa aún más la innovación en sostenibilidad. Las prendas están confeccionadas con materiales naturales como lino orgánico, algodón orgánico, algodón reciclado y Agraloop™ BioFibre™, que es un nuevo material elaborado a partir de residuos de la producción de aceite de semilla de cáñamo. Con la incorporación de estos materiales, H&M busca habilitar, motivar y proporcionar a sus clientes opciones de compra más sostenibles.

Las prendas clave son un canguro con capucha sin mangas, hecho de semillas oleaginosas crudas, biofibra de cáñamo, algodón orgánico y algodón reciclado; un vestido con tirantes negros, hecho de Tencel™ y lino orgánico, y un chaleco de jean sin teñir hecho de algodón orgánico.

Esta colección se pondrá a la venta el jueves 23 de setiembre en H&M de Montevideo Shopping y Punta Carretas Shopping.

Diego Forlán eligió sus looks de primavera y participó de una producción.

Moda para hombres, con looks claves elegidos por Diego Forlán

La propuesta de la sección de hombres de este año (que ya puede encontrarse en las tres tiendas de H&M Uruguay, ubicadas en Montevideo Shopping, Nuevocentro Shopping y Punta Carretas Shopping) se compone de prendas relajadas, livianas y primaverales. La paleta cromática que predomina recuerda mucho a los colores de la naturaleza, desde los marrones arcilla a los azules del mar, pasando por el verde del campo y los tonos piedra.

En Uruguay, el exjugador de fútbol Diego Forlán eligió sus looks de primavera y participó de una producción.

La propuesta masculina de la colección se compone de prendas relajadas, livianas y primaverales

El exdelantero y ganador del Balón de Oro al Mejor Jugador en el Mundial de Fútbol del 2010 optó por un traje casual en azul combinado con una camiseta básica color uva y zapatillas blancas para un look de streetwear sofisticado. Compuso un look casual con pantalón color beige, remera básica y una sobre camisa —prenda muy de tendencia— en color off White; y eligió un look comfy con skinny jeans, buzo deportivo en color verde agua y zapatillas blancas. Todas las prendas elegidas por Forlán pueden verse en la página: https://social.hm.com/en_UY/primavera-en-hm

¡Una cápsula especial para los niños!

Una vez más, H&M Kids se ha asociado con un diseñador de estampados independiente para una colaboración de primavera, esta vez es con la ilustradora con sede en Brooklyn Angela Mckay, fundadora de Ohkii Studio. Esta colección de ropa para niños es la colaboración de estampados más sostenible para niños de H&M, con algodón orgánico, materiales reciclados y viscosa ecológica en cada pieza.

Las prendas están inspiradas en la naturaleza y presentan representaciones únicas de jardines campestres y selvas tropicales

Las prendas están inspiradas en la naturaleza y presentan representaciones únicas de humildes jardines campestres y la maravillosa extensión de selvas tropicales y, en Uruguay, ya están disponibles en las tres tiendas de H&M, ubicadas en Montevideo Shopping, Nuevocentro Shopping y Punta Carretas Shopping.