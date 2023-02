"Ha muerto Maradona", la burla de los hinchas de Spezia a los de Napoli en el fútbol italiano

Napoli consolidó su supremacía en la Serie A firmando una nueva demostración ofensiva ante Spezia al que goleó 3-0 de visitante, gracias a un doblete del nigeriano Victor Osimhen y un penal anotado por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, este domingo en la 21ª jornada.

Napoli cuenta con 13 puntos de ventaja sobre Inter de Milán (2º) y Roma (3º) luego de que Inter le ganara el clásico 1-0 a Milan.

Spezia, cerca de la zona de descenso (17º), resistió solo la primera parte al tornado napolitano.

La hinchada de Spezia protagonizó un hecho aberrante al burlarse de los hinchas de Napoli con la muerte del máximo ídolo de su historia, Diego Armando Maradona.

Los ultras (barras) de este equipo le cambiaron la letra a una famosa canción que los fanáticos de Napoli le cantaban a Maradona como la gran figura del equipo que fue y que lo llevó a conseguir títulos históricos como ganar dos Scudettos y una Copa UEFA.

La letra original dice, en español: "Oh mamá, mamá, mamá, ¿sabés por qué me late el corazón? He visto a Maradona, he visto a Maradona". Los hinchas de Spezia, en cambio, cantaron: "Oh mamá, mamá, mamá, ¿sabés por qué me late el corazón? Ha muerto a Maradona, ha muerto a Maradona".

