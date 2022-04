"Había dejado a mi familia por él": adolescente de 14 años fue víctima de un concubinato forzado

Julieta tenía 14 años y se había ido a vivir con Mario, que tenía 48. Lo conocía del barrio, eran prácticamente vecinos. Él había ayudado a su familia después de que la casa había sufrido daños a causa de un temporal. No era la primera vez que ella se iba de su casa para estar con Mario, pero el 13 de febrero de 2019 su madre junto a una psicóloga del INAU hizo la denuncia a la Policía.



Cinco días después la jueza letrada Gabriela Azquiroz imputó a Mario por un delito de unión concubinaria forzada o servil, facilitación de consumo de estupefacientes especialmente agravado y desacato. Dos años después, el 10 de marzo de 2021, fue condenado por los mismos delitos a cuatro años de prisión por medio de un juicio abreviado. La pena la cumpliría luego de que saldara su condena por delitos vinculados al narcotráfico. Es el único registro que tiene la Fiscalía de un delito de matrimonio forzado o unión concubinaria servil desde la creación de la institución hasta la fecha.



Cuando su madre hizo la denuncia en 2019, Julieta llevaba varias semanas alejada de su casa. Fue hallada en un allanamiento en la casa de Mario ordenado por la Justicia. Allí la encontraron durmiendo con él.



Durante el tiempo en que duró el concubinato con la menor, se constataron otros tipos de abuso. Por un lado, el económico: él le compraba bienes de los que ella carecía, por ejemplo, un celular marca Iphone a través del cual la mantenía controlada. Además, le suministraba drogas, aprovechándose de la adicción de la adolescente.



Ella venía de una historia de vulnerabilidad, había sido abusada sexualmente cuando tenía 10 años por su hermano, que padece problemas psiquiátricos y se encuentra recluido. Posteriormente, la situación se volvió a repetir por parte de una expareja de la madre que terminó imputado por el delito de atentado violento al pudor.



El entramado de violencia le marcó los años subsiguientes, generándole “aspectos impulsivos, agresivos con su entorno y con ella misma” así como “sentimiento de culpa y responsabilidad por los hechos sucedidos”, afirmaron los profesionales que la analizaron, según recogió el fiscal Carlos Motta en su dictamen.



Por todo lo que vivió, estuvo emocionalmente muy afectada y debió ser internada en una clínica psiquiátrica antes y después de convivir con Mario. El vínculo con él surgió luego de que fuera dada de alta la primera vez cuando empezaron los conflictos con su madre y su abuela.

“Yo me había ido a vivir con él, a mi casa no iba nunca. Había dejado a mi familia por él, la había cambiado por él”, declaró ella a través de la cámara Gesell. “Él estaba vinculado al narcotráfico y la tenía a ella como su mujer”, dijo una fuente de la causa a El Observador.



Por su historial Mario era una persona temida en el barrio y tenía un “temperamento complejo”, informaron desde la Policía de Paysandú.

Luego de que fue imputado, se presentó varias veces a verla en la clínica en la que ella permanecía internada, razón por la que en abril de ese año se le impusieron medidas de restricción de acercamiento, que también violó, al mandarle mensajes directamente y a través de otras personas. Fue a partir de eso que se le sumó el delito de desacato.



Durante esa segunda internación ella fue asistida por una psicóloga de INAU y recién a partir de ese momento pudo entender la gravedad de lo que pasó. De acuerdo a un experto citado por el fiscal en su dictamen, el hecho ocurrió en el marco de una relación que “comienza con la comprensión, después deriva en un pedido de favores sexuales, por intercambio de comida o de quedarse en el lugar” y complementa: “Es lo que muchos llaman ‘atrapamiento’ que las víctimas sienten”.

Los nombres utilizados en la historia son ficticios. “No se arregla con terapia” La psiquiatra infantil Natalia Trenchi explicó a El Observador que en casos como este, se deben implementar “experiencias correctivas” que hagan que la víctima “pueda cargar de nuevo los programas de manera correcta”. “Lo que ella ha aprendido de lo que es la vida, el lugar que ocupa, está todo mal seguramente y eso no se arregla con terapia. No le va a venir mal, pero además tiene que haber otras cosas”, expresó.

Su colega Irene García coincidió en que para este tipo de situaciones se requieren ”tratamientos multimodales”. “Faltan asistentes sociales, contención estatal, familiar e individual. Con un trabajo aislado los trabajos no se van a reproducir”, valoró.



A su vez, destacó que las estructuras en esos casos están demasiado arraigadas. “Lo que está bien y lo que está mal tiene que ver con los estereotipos familiares. Son aspectos profundos de la personalidad que se van conformando a lo largo de los primeros años de vida y cuando no están bien incorporados es difícil, porque es algo muy profundo”, indicó.



Trenchi señaló que en estos casos se necesita “un traje a medida” puesto que “las consecuencias de maltrato reiterado y crónico son mucho más que emocionales, produce alteraciones a nivel de la conformación del cerebro. La situación es de estrés constante”.



Sobre esto, García insistió en un abordaje integral de la recuperación porque “muchas veces los recursos son insuficientes para procesar los traumatismos lo que deviene en la repetición de lo traumático”.



Además, sostuvo que hay ciertas características que pueden aumentar la vulnerabilidad, como el bajo nivel intelectual o capacidades cognitivas disminuidas.