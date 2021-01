Habitación 2806, la serie que recupera el caso Strauss-Kahn y el primer antecedente al Me Too

Los escándalos que involucran a figuras poderosas son tentadores. En algún punto, su efecto es como el de una droga: necesitamos consumir sus derivaciones en los medios, los vericuetos legales que encierran, sus consecuencias individuales y generales. Cuando los poderosos caen queremos estar ahí para saberlo todo. Conocer cada detalle. Por eso es normal que veamos, con cada vez mayor frecuencia, que los estudios bajan la mirada a estos casos y los convierten en series documentales o películas. En las plataformas de streaming hay varios que podrían ser parte de la colección. Y el último exponente apareció en los primeros días de enero de 2021 en Netflix y se basó en un caso que, con una sigla, ya lo dice todo: DSK.

Habitación 2806: recuento de una acusación es una miniserie documental de cuatro episodios que repasa el auge, el escándalo y la caída de uno de los hombres más poderosos de la primera década del milenio: el francés Dominique Strauss-Kahn.

Figura de ascendencia meteórica durante los años noventa y los 2000, DSK era la esperanza del socialismo galo. Poseía una inteligencia extremadamente aguda para los asuntos financieros, había mostrado su capacidad para gobernar como ministro de las carteras de François Mitterrand y Jacques Chirac y había conseguido un puesto preponderante en la dirección de una de las organizaciones más importantes del mundo –la dirección del Fondo Monetario Internacional desde el 2007– desde la que planeaba alcanzar su meta principal: la presidencia de Francia. Y tenía todo para conseguirla, ya que la aceptación del gobierno de Nicolas Sarkozy estaba en su peor momento, la ciudadanía francesa lo amaba y, sobre todo, tenía carisma. Mucho carisma y una tendencia particular a la seducción. Y así conquistaba los corazones de sus compatriotas por donde pasara.

Netflix

Pero el 15 de mayo de 2011 las portadas de los diarios internacionales tiraron por tierra cualquier aspiración. El día anterior, en Nueva York, una inmigrante africana que trabajaba como mucama del hotel Sofitel llamada Nafissatou Diallo acusó a DSK de haber abusado sexualmente de ella en la habitación más cara del hotel. Los exámenes e investigaciones posteriores probaron que, en efecto, el ataque se había efectuado durante uno de los tantos viajes del francés como director del FMI, y fue la primera baldosa de una vereda que luego tendría de todo: persecuciones a contrarreloj, más acusaciones de acoso y violación, proxenetismo, pasajes por una de las peores prisiones de los EEUU, juicios polémicos, fianzas millonarias, encontronazos mediáticos, detectives poniendo en cuestión el pasado de Diallo, abogados de la mafia, coimas, grabaciones y, claro, el final: la caída de DSK como símbolo de la renovación política en Francia y su mutación, bajo el ojo público, a un abusador crónico que logró zafar de la justicia pero no del ostracismo.

El documental, entonces, encadena todas las etapas que tuvo el caso, pero además ahonda en la carrera ascendente de DSK, los mojones de su vida privada y todo lo que vino después. Con una estructura tradicional, las clásicas “cabezas parlantes” y mucho material de archivo, Habitación 2806 toca sus mejores notas cuando reconstruye la personalidad del polémico político a partir de quienes lo conocieron de cerca y sabían de sus actitudes. Y si esto es lo mejor, es porque permite evidenciar cómo a pesar de los avances de luchas por los derechos de las mujeres las sociedades siguen manteniendo incorporadas en su ADN ciertas prácticas reprobables a las que, sin embargo, se les hace la vista gorda. DSK era un depredador y muchos lo sabían. ¿Alguien hizo algo? No. Era demasiado poderoso. Demasiado prometedor. Era el futuro de Francia.

Justamente, eso hace que otro punto alto del documental esté del lado de las dudas que plantea y deja en el aire. Habitación 2806 se preocupa en mostrar que Sarkozy, enemigo principal de DSK, conocía bien sus actitudes y escándalos sexuales previo al suceso en el Sofitel. ¿Fue el abuso de Diallo una estratagema armada por un gobierno frágil que temía el avance implacable de su retador? ¿Fue la inmigrante africana víctima de una trampa política para frenar a DSK? Los datos permiten, al menos, considerarlo.

Hay quienes mencionan en el documental que el caso Strauss-Kahn fue el verdadero puntapié para el Me Too y se puede, en cierto sentido, coincidir: Harvey Weinstein cayó y propulsó todo lo que vino después porque sus denunciantes eran mujeres con la exposición suficiente como para poder tener eco en los medios principales y hacer que la rueda empezara a girar. Quienes denunciaron a DSK, en cambio, fueron mujeres ignotas, en algunos casos trabajadoras de los cinturones menos favorecidos de la sociedad o inmigrantes como Diallo, mujeres absolutamente vulnerables que un día se encontraron con que el horror podía manipular la realidad a su antojo y silenciarlas, y que podían hacer poco para que eso no sucediera. Cuando se animaron a hablar lo hicieron a pulmón, discutiendo con jefes que preferían dejar pasar lo sucedido, enfrentando a un sistema que legitimaba las “cualidades seductoras” de un depredador sexual, parándose sobre una tarima en la calle y pidiendo a viva voz que la impunidad cesara. En algún sentido lo lograron.

Hoy DSK es apenas una sombra de lo que era y se encuentra viviendo en Marruecos, con muchísimo dinero pero poca injerencia. Su caída quizás fue menos estrepitosa que la de otros casos similares, pero cayó. Y sentó un precedente importante, una luz para las denuncias de abuso. Habitación 2806: recuento de una acusación está ahí para recordarlo.