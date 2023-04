Habrá paro en Conaprole y el gremio asegura que "faltarán productos"

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) está realizando paros de dos horas desde el domingo en la planta N° 8 de la empresa, ubicada en Rodríguez, y planea llevar adelante una paralización de las actividades por 24 horas desde las 21:00 horas de este lunes por un conflicto con la empresa, Eso afectará el stock de productos en el mercado, aseguró a El Observador Luis Goichea, integrante del gremio.

“Leche larga vida va a faltar, además, a partir del miércoles va a empezar a faltar o retrasarse la entrega de leche fresca y otros productos si esto continúa. Acá la llave la tiene Conaprole. Si ellos dejan de lado la comunicación de los cambios horarios y se vuelve a la rutina que teníamos hasta el viernes, todas las medidas se dejan en suspenso, pero hasta ahora no hay ninguna señal”, indicó el trabajador.

¿Cómo empezó el problema con Conaprole?

Conaprole realizó una inversión en la planta de Rodríguez y pasó de trabajar con dos máquinas envasadoras –cada una con una capacidad de 6.000 litros por hora– a una con una capacidad de 15.000 litros por hora. Según explicó Goichea, eso llevó a la empresa a plantear una reprogramación de los padrones y las formas de trabajo.

Cuando funcionaban las dos máquinas los empleados trabajaban un turno y medio, y había medio turno de lavado. Ahora, la empresa planteó trabajar dos turnos y realizar uno de lavado, a lo que los trabajadores entendieron que no era necesario modificar la plantilla de empleados.

Pero, pese a que la cooperativa y el gremio venían negociando de manera bipartita cómo se organizaría el trabajo, el viernes pasado se les comunicó individualmente a los trabajadores que a partir de este lunes sus horarios cambiarían, explicó.

La empresa organizó tres turnos de trabajo con menos personas por turno. Además, derivó a 10 personas a diferentes sectores de la planta, lo que la gremial rechazó, alegando que no están de acuerdo y que los cambios se hicieron sin previo acuerdo. Por eso se decidieron tomar las medidas sindicales.

Diego Battiste

Paro nacional

Este sábado los trabajadores se reunieron y previeron, además de las medidas de paro en la planta, discutir un paro a nivel nacional en todas las plantas de la empresa.

Las medidas ya tomadas en la planta de Rodríguez llevaron al retraso en la entrega de leche. Según supo El Observador, a esta hora hay cerca de 30 camiones esperando descargar y más de 3 millones de litros de leche acumulada.

La directiva de AOEC se reunirá este martes en Montevideo para evaluar medidas para miércoles y jueves si no hay cambios por parte de la empresa. “Puede ser un paro de todas las plantas, planta por planta, puede ser de menos horas por varios días, todo eso lo vamos a evaluar con la lógica de que no haya pérdida de materia prima”, indicó el dirigente sindical.

Los trabajadores prevén que el paro también generará molestias en los productores, ya que con el retraso de los camiones habrá dificultades en los campos, porque la recolección de la leche no se realizará a tiempo. “Cuando al productor no le viene el camión a la hora indicada tiene temor que se le junten los ordeñes. Empiezan a preocuparse porque no pueden dejar de ordeñar”, comentó.

El próximo jueves 20 de abril está prevista una reunión tripartita entre el sindicato, la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para tratar este tema.