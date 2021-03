Hatila Passos dijo que se fue de Nacional por la comida: "Tuve que poner de mi bolsillo"

Hatila Passos jugará en Biguá la próxima Liga Uruguaya de Básquetbol, que comenzará el lunes 15 de este mes y que se jugará con un formato abreviado. El pívot dejó así, sorpresivamente, a Nacional, al que defendió la pasada temporada.

"Fue un tema financiero, no tengo otra cosa en mente, pienso que fue solamente eso. Tenía en mente seguir en Nacional, pero no sucedió, no salió de la manera que imaginaba y tuve que tomar una decisión", dijo el brasileño a Pica la Naranja que se emite por AM 970.

"Con Nacional siempre tuve una cosita u otra, temas pequeños, que nunca tendrían que pasar. Fue un tema de comida, fue algo bastante raro, siempre tuvimos el problema desde el inicio. Buscamos la manera de cambiar las cosas. Pero tuve que sacar de mi bolsillo, esto es la realidad. Nacional tiene un patrocinador que da la comida, pero hay muchas cosas que uno no está acostumbrado. No pedíamos un extra, era lo único que pedíamos", agregó.

Según pudo saber Referí Nacional tiene dos patrocinantes con los que les cubría la alimentación a los jugadores. Con uno preparaba un menú armado por su nutricionista y con el otro agregaba otro tipo de comidas. La directiva del club entendía que el menú era bueno y balanceado pero que todo, al final, queda al gusto de los jugadores. Además, tenían canje de agua y bebidas isotónicas.

Hatila Passos llegará a Biguá en las próximas horas para unirse al equipo que dirigirá el argentino Hernán Laginestra. El Pato había comenzado los entrenamientos con Esteban Batista quien luego tuvo diferencias y se fue. El refuerzo de lujo del equipo para esta liga será Santiago "Pepo" Vidal.

Este viernes llegarán a Uruguay dos nuevos extranjeros: el portorriqueño Devon Collier y el dominicano Ángel Núñez quienes se sumarán a Charles Mitchell, quien terminó los playoffs en reemplazo de Maurice Kemp. Dominique Morrison se sigue recuperando del desgarro que lo sacó en el tercer partido de la serie semifinal contra Aguada. Núñez ya tuvo covid-19 y se podrá sumar a los entrenamientos el fin de semana. Collier deberá hacer cuarentena.

El equipo repetirá a sus fichas nacionales Carlos Cabezas, ya recuperado de la lesión muscular que lo radió del tercer partido contra Aguada en semis, Santiago Moglia, Marcel Souberbielle y Manuel Romero. Además, se reincorporó este miércoles el argentino Jonathan Sacco quien ya había entrenado en el club el año pasado.

Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Carlos Cabezas, experiencia y categoría

Como ficha sub 23 se sumó Pierino Rüsch, el hermano de Luciano Parodi que hizo formativas en Hebraica Macabi y que jugó el último Metro en 25 de Agosto.

Seguirá al frente del equipo Leonardo Zylbersztein.

Este viernes jugarán el primer amistoso con Urunday Universitario.