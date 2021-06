Hay argumentos contra la carne que no son válidos por cómo se produce en Uruguay

Oscar Blumetto, investigador principal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), expresó que “muchos argumentos en contra de la carne apuntan a características que la ganadería uruguaya no tiene. Mucha publicidad muestra que implica deforestación o uso elevado de agua y eso en Uruguay no se da, no es alto el uso de agua y los sistemas de producción predominantes conviven con una gran biodiversidad y se benefician de ella”.

Blumetto, ingeniero agrónomo (PhD), afirmó eso en un ciclo radial sobre medioambiente, donde presentó aspectos positivos y a mejorar de este sistema productivo. En ese marco fue que señaló que en el debate sobre la carne muchos argumentos en contra se sustentan en características negativas de la producción ganadera que en Uruguay no se dan. Detalló que a nivel local la ganadería "como cualquier actividad económica humana, tiene un impacto en el ambiente". INIA Producción ganadera en áreas con pastizales. Mencionó las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al calentamiento global, como el metano, que es producido naturalmente por los rumiantes al digerir el pasto. También agregó el impacto en la calidad del agua por los efluentes o por la fertilización que, "si bien sirve para las plantas, si hay sobrantes pueden escurrirse en días de lluvia y llegar a cursos de agua contaminándolos". Explicó que existen estudios para determinar qué grado de emisión de GEI tiene un sistema productivo para tratar de reducirlo. Ese cálculo suele realizarse con datos que provienen del extranjero y que en muchos casos no aplican a la realidad local. "Por eso hay que avanzar en la investigación para tratar de que los factores de emisión estén adaptados a las condiciones ambientales y sistemas de producción de nuestro país", afirmó el técnico. Entre los diferenciales de los sistemas ganaderos nacionales en materia de impacto ambiental positivo mencionó la poca densidad de animales por hectárea y su desarrollo principalmente sobre pastizales naturales. "El campo natural es un ecosistema muy amenazado mundialmente y que la ganadería en nuestro país mantiene con baja intervención, lo que permite que conviva con una importante biodiversidad silvestre (flora y fauna). Eso es raro en el mundo y tenemos que investigarlo, documentarlo, evidenciarlo y mostrarlo a los consumidores, para que sepan de dónde viene la carne que compran", resaltó. Para lograrlo, hay un proyecto en el que INIA está trabajando para agrupar la información que llega desde la ciencia y de la trazabilidad del ganado, para traducirla en un código que permita a los consumidores en cualquier lugar del mundo saber "quién, dónde y cómo se produjo esa carne, cuánto se conserva de campo natural con su producción, cuántos GEI emite, etcétera". Blumetto enfatizó el valor de que los aportes de la ciencia se traduzcan en mejoras visibles en el campo. "Los temas ambientales originalmente no estaban sobre la mesa en la ganadería, pero hoy en día trabajamos con muchos productores y ellos son conscientes de que para seguir vendiendo en mercados de primer nivel es fundamental que conozcamos y mejoremos en la materia. Para eso es clave el compromiso de la academia y del sector, y que el conocimiento llegue de la ciencia al campo", concluyó. Ambiente y productividad Un sistema ganadero que contempla el cuidado del entorno incide positivamente en el ambiente y en la productividad. "Solo mejorando el manejo y aspectos ambientales de calidad de agua, emisiones y cuidado de los ecosistemas podemos pasar de producir el triple de kilos de carne por hectárea –tomando como referencia la ganadería tradicional– y asegurar la subsistencia de los ecosistemas nativos", indicó Blumetto. En este enlace, se accede al audio completo de la entrevista que brindó el investigador del INIA. INIA La deforestación para ganar áreas ganaderas no es una adversidad local.