HBO Max llega a Uruguay: cuándo estará disponible y qué se podrá ver

El menú del streaming tiene cada vez más opciones en Uruguay. Desde 2019 a la fecha, nuevos competidores se fueron sumando a los ya establecidos como Netflix o Amazon, con Disney y Paramount entre dos de los que llegaron en los últimos meses. A esa competencia se suma ahora Warner, a través de HBO Max, su nueva plataforma de streaming que estará disponible a partir del 29 de junio, y que reemplaza a la ya existente HBO Go, incorporando contenidos de otras ramas de la empresa, desde Cartoon Network hasta deportes en vivo.

Latinoamérica será la primera región del mundo en la que la plataforma estará disponible por fuera de Estados Unidos, y tendrá un costo mensual mínimo de US$ 3, según se anunció este miércoles en un evento de lanzamiento oficial que se transmitió a través de YouTube y las redes sociales de la plataforma.

HBO MAX tendrá producciones regionales, aunque en el lanzamiento se enfocó en el catálogo de estreno del servicio, que incluye Los Soprano, Sex and the City (que tendrá nuevos episodios próximamente), Game of Thones, y las demás series de HBO. Allí será también donde se estrene, además de en el cable, la serie derivada House of the Dragon, que llegará en 2022, así como películas recientes que dado el cierre de los cines en Uruguay no se pudieron ver en salas, como Mujer Maravilla 1984, Godzilla Vs. Kong, Mortal Kombat y Judas y el Mesías Negro, una de las últimas nominadas a los premios Oscar.

A nivel de clásicos, estará desde la trilogía de El Señor de los Anillos hasta Ciudadano Kane, El mago de Oz, Matrix y Harry Potter, además de los dibujos animados de los Looney Tunes, que este año tendrán su regreso con Space Jam 2, en la que LeBron James tomará la posta de Michael Jordan para jugar al básquet con Bugs Bunny y el resto de los personajes. Esa será una de las películas que podrán verse en la plataforma un mes después de su estreno en cine, un anuncio que contempla a varios de los grandes estrenos de Warner de este año, y que desató polémica, con cineastas como Christopher Nolan y Denis Villeneuve reclamando por el impacto que esto puede tener para las salas.

Harry Potter

El señor de los anillos

Game of Thrones

Matrix

DC

Friends

The Big Bang Theory

Gossip Girl

Sex & the City

Cartoon Network

Contenido exclusivo de HBO, HBO Max originales y ¡muchísimas producciones regionales! Y esto es solo lo que pude poner en un tweet.#HBOMax pic.twitter.com/PBfgn1SiEt — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) May 26, 2021

HBO Max será también el hogar de series como Rick y Morty, que hasta ahora se podía ver en Netflix, y de series populares como Friends. De hecho, será el lugar donde se estrene el especial de reunión del elenco, que fue presentado como uno de los destaques del lanzamiento, aunque mientras que en Estados Unidos ya se podrá ver desde este viernes 27 de mayo, el público uruguayo tendrá que esperar un mes más.

En la plataforma también se emitirán partidos de la Champions League, aunque el acuerdo solo será para México y Brasil.

El servicio ofrecerá una semana de prueba gratuita para los usuarios, y anunció algo llamado la "zona de degustación", en la que se podrán ver de forma libre los primeros episodios de series y documentales como anticipo.

HBO Max tendrá dos métodos de suscripción: un plan estándar que permite la creación de cinco perfiles de usuario, la descarga de contenido y el uso simultáneo en hasta tres dispositivos. El segundo se llama plan móvil, y está pensado para uso individual, en celulares y tablets. Aún no se han detallado los precios específicos para Uruguay, aunque se sabe que habrá descuentos para quienes se suscriban por tres o doce meses, y que quienes ya cuentan con suscripción a HBO recibirán el nuevo servicio de forma gratuita.