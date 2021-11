Heber dijo que “es difícil prever” los homicidios cuando hay enfrentamientos entre bandas

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que hoy en día “es difícil" para la Policía "prever” los homicidios que surgen de "enfrentamientos entre bandas (criminales) y venganzas de unos a otros".

“Quizás sea motivo de análisis en las comisiones que nos asesoran, para ver si existe alguna posibilidad de poder prevenir esto, rompiendo el círculo vicioso de las venganzas que, entre familias y bandas, se vienen dando en algunos barrios de Montevideo y de Canelones, donde se aloja mucho el homicidio en términos generales”, señaló este lunes el jerarca en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Convivencia de la Cámara de Diputados, a la que acudió para dar respuesta a diferentes temas como la cifra de delitos, la situación carcelaria y la imputación de un efectivo de la Guardia Republicana que estaba en pase a comisión en el despacho de la diputada Susana Pereyra (MPP).

"No es imposible, según dicen muchos, pero nosotros no tenemos forma hoy en la Policía de prever este tipo de homicidios. Existen algunas tecnologías y trabajos sociales que dicen que pueden ayudar a prever; yo todavía no lo he visto", agregó.

Heber reconoció ante los parlamentarios que ha habido “fines de semana que han sido duros” respecto a los números de homicidios y, además de insistir en las dificultades para prever esta situación, señaló que esto genera “un nivel de enfrentamiento y de violencia en la calle" que los tiene "bastante preocupados”, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

En este marco, se refirió al crimen en Las Acacias como “bestial” y al asesinato de una mujer que cuidaba coches en Ciudad Vieja como “horrible” y “espantoso”. “Toda muerte importa, pero cuando cae a una persona inocente de estar involucrada en las organizaciones criminales, indigna más”, señaló Heber.

El ministro, sin embargo, dijo que hay “otros fines de semana que respiramos” cuando no se reportan tanto homicidios, y en este sentido se refirió al descenso de este delito, algo que es matizado desde la oposición. Heber remarcó que si bien "la prevención es muy difícil", el delito "ha venido bajando" y que "la tendencia es a ir bajando, porque muchos de ellos (en referencia a los integrantes de bandas criminales) están presos".

Mientras que desde el gobierno destacan la caída de un 16,7% de los asesinatos en los primeros nueve meses del año en comparación con el mismo período anterior, en el Frente Amplio (FA) insisten en el aumento de 3,8% en la comparación del trimestre de julio-setiembre, en relación al mismo tramo de 2020. "Todavía nos falta el trimestre octubre, noviembre y diciembre, que cerraría el año, pero a setiembre estamos un poco por arriba de 2020 y muy por debajo de 2019. En 2018, en el mismo período que esotoy hablando, en el trimestre julio-setiembre, hubo casi 100 homicidios. En 2019 fueron por arriba de 100 los homicidios. En 2020 estuvieron por debajo de 80. Y en 2021 estuvieron un poco por encima de 80; muy poco: 81, 82", argumentó el ministro del Interior.

Respecto al debate que una y otra vez se reedita respecto a la incidencia de la pandemia del covid-19 en la caída de las cifras de la mayoría de los delitos, Heber señaló que el tema "no es blanco y negro". "Tiene que haber incidido", reconoció, aunque dijo que "es muy difícil de establecer" cuánto. Además, el ministro destacó que a su juicio los homicidios no deberían estar entre los delitos más afectados por la emergencia sanitaria.

En cualquier caso, Heber lamentó que la situación de la seguridad pública se mida exclusivamente con los guarismos de los homicidios. “En el mundo se mide la inseguridad en función de los homicidios creo que equivocadamente, porque no es solamente la inseguridad que se pueda dar en función de los homicidios que tiene cada país”, señaló, y agregó que en su opinión esta cifra no es un elemento “que sea suficiente” porque hay otros delitos como la la rapiña, el hurto, el abigeato y el copamiento "que hacen al conjunto”.

Cárcel de Canelones

El ministro del Interior también se refirió a la situación de la Unidad 7, la Cárcel de Canelones, y ante el informe que presentó el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) sobre la situación carcelaria, dijo que si tuviera una topadora "la pasaría por arriba y no dejaría absolutamente nada". Heber reconoció que allí es "muy difícil lograr la recuperación" y que no les parece un centro de rehabilitación adecuado, pero que no hay tiempo ni dinero "para cumplir nuestra voluntad" de "hacer algo nuevo".

El informe de Sidepac respecto a este recinto, que trascendió hace algunas semanas, señaló entre otras cosas que la población carcelaria allí está "desbordada" y que hay una "dramática falta de personal".

Sobre el primer punto, el relevamiento indicó que hay unos 1.200 privados de libertad, es decir, el doble de la capacidad locativa; sobre lo segundo subrayó que hay apenas cuatro efectivos por turno, algo que se reduce a dos durante la noche.

Heber dijo que mucho de lo que señala el informe "es así" y comentó que están haciendo "un llamado urgente a ingresos" para revertir la falta de personal. A su vez, reconoció que le preocupan los módulos donde hay hacinamiento, y que hay que evitar también los enfrentamientos entre presos y la desnutrición que, señaló, "a veces se da".