Heber tras homicidios en Navidad: "Uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por un perro"

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este martes a los siete homicidios que se registraron en el fin de semana de Nochebuena y Navidad. "Claro que preocupa, ¿Cómo no va a preocupar? En una fiesta navideña siete homicidios es algo que a mí me desveló. De los siete hay cuatro aclarados y tres en los que estamos en investigación. En uno de ellos hay bandas, en los otros son problemas y riñas familiares que uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro", afirmo este martes en rueda de prensa.

"Pero la vida es como es y lamentamos mucho estos decesos y estos homicidios, que nos ponen más alertas a la hora de tener que prevenir, con la aclaración de que es muy difícil prevenir un asesinato en estas cosas", agregó el ministro. Leé también Investigan cinco homicidios ocurridos en Navidad en Montevideo "Por el tema de las dos muertes de bandas puede generar represalias que esperó que no las haya. A nosotros nos preocupa mucho y vamos a aumentar la presencia policial. Tenemos problemas a fin de año producto de las fiestas y en los penales también", sentenció. La policía y la fiscalía investigan varios homicidios ocurridos este sábado durante las celebraciones por Navidad en Montevideo, según confirmó El Observador a través de diversas fuentes. A su vez, el ministro dijo que están trabajando para que este fin de semana del 31 de diciembre no se repita "un fin de año sangriento", según consignó Telemundo. Por su parte, dijo que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tienen su "total respaldo" a pesar de que uno de los homicidios durante el fin de semana pasado se dio en la Cárcel de los Conventos. "No tenemos ninguna observación que hacer las autoridades del INR, lo que sí decimos es que tenemos que ir mirando los casos y decir si existe responsabilidad o no", sostuvo.