Héctor del Campo le apuntó a Ignacio Alonso: “Viene con un mal karma”

El dirigente de Danubio Héctor Del Campo, quien fue propuesto por la oposición para ingresar al Comité Ejecutivo en el lugar que tiene el fútbol profesional, manifestó su orgullo por la distinción que le dieron nueve clubes de Primera División, se refirió al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y a sus planes, si finalmente lo eligen para el período 2023-2026.

El jueves, en una reunión en la sede de los Directores de Asociados de Espectáculos Carnavalesco Populares del Uruguay (Daecpu), fue propuesto para ir al Ejecutivo con el apoyo de Peñarol, Wanderers, Liverpool, Defensor Sporting, Danubio, Cerro, Cerro Largo, River Plate y Fénix y de Segunda, Uruguay Montevideo, Juventud, Progreso, Potencia, Rampla Juniors y Bella Vista.

Del Campo ocupará una de las siete sillas del gobierno del fútbol, en este caso la que representa al sector profesional de la AUF.

Para que subiera a cartel el nombre del dirigente de Danubio, hermano del actual presidente del club, Arturo, se bajó Carlos Ham, el candidato de la oposición para ese puesto, que no tenía el apoyo de Peñarol.

El nombre de Héctor Del Campo logró unanimidad, según informó el dirigente.

Sobre la reunión del jueves, Del Campo dijo: “Carlos debió ser el candidato. Él priorizó que este grupo -que hoy no está representado en la AUF- esté representado y la manera de hacerlo fue resignando su candidatura frente a alguien que por tener menos batallas que él, por haber peleado menos que él, si bien estoy en el fútbol desde hace años, estoy en un papel más tranquilo que el suyo, tenía todos los votos y las instituciones muy prestigiosas que me apoyan me hicieron afrontar esta obligación. Entiendo que lo que se pide es lo lógico, hay que cumplir los Estatutos, dar la importancia que tienen estos clubes que son los más prestigiosos del fútbol uruguayo, que nuclean el 65% de los hinchas”.

En diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890, reconoció que la situación que relató lo llevó a “aceptar una candidatura que no estaba en mis planes”.

¿Su plan? “En el primer año intentar destrabar la cantidad de problemas grandes que hay en el fútbol uruguayo. No debería haber una división entre los clubes profesionales”.

Consultado sobre cómo veía a Ignacio Alonso, presidente de la AUF, fue muy crítico: “Lo conozco poco. Y hablo como lo siento: no es una persona que viene bien aspectada. Viene con un mal karma por el Ejecutivo que integró, por la manera que se integró, porque cuando estuvo la intervención formó parte de la comisión consultiva. Veo una especie de persona complicada, pero ahora que estoy como representante de los clubes, estoy para dialogar, estoy para lograr cosas, y no voy a tener ninguno de estos prejuicios que tengo hoy. ¿Qué opino hoy? Opino eso. Mañana voy a tener una charla mano a mano abriendo los temas y por el bien del fútbol uruguayo procuraré darles la importancia a los clubes que desde mi punto de vista son formadores de los muchachos que están en las selecciones y que son las instituciones que están insertadas en los barrios, y que hacen al activo de la AUF”.