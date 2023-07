Héctor Del Campo y su rol en el ejecutivo de Alonso: "Si el diálogo no va, voy a ser opositor"

Héctor Del Campo asumió este lunes su cargo como representante del fútbol profesional en el consejo ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) donde Ignacio Alonso fue reelecto en su cargo y dejó en claro cuál será su rol dentro de la cúpula del ente recotr del fútbol uruguayo.

"Entre los clubes profesionales voy a tratar de zanjar las diferencias, hablar con (Carlos) Manta, (Aldo) Gioia, ver la Unión de Clubes Profesionales que son el corazón de la AUF, que hacen un gran esfuerzo para poner equipos en cancha; lo primero que voy a hacer es tratar de unir a todos los clubes profesionales", expresó entrevistado por AUFTV.

Del Campo toma el lugar que ocupó entre 2019 y este lunes Jorge Casales y su llegada al ejecutivo de Alonso le abre una puerta dentro del ejecutivo a los clubes que estás alineados contra la conducción de Alonso y que en enero promovieron la candidatura de Pablo Ferrari a la presidencia de la AUF.

Esos clubes son Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Liverpool, Peñarol, River Plate y Wanderers, en Primera División, y Bella Vista, Juventud, Potencia, Progreso, Rampla Juniors y Uruguay Montevideo en Segunda División Profesional. Además, en Primera División Amateur cuentan con el apoyo de Artigas, Basáñez, Canadian, Los Halcones, Mar de Fondo, Platense, Rocha, Salus, Huracán FC, Villa Española y Villa Teresa.

Consultado por esa dicotomía generada entre esos clubes tradicionales y la gestión de Alonso, Del Campo reflexionó: "El rótulo de opositor es un rótulo, pero es verdad. Llego por clubes que vivieron cosas que separaron a esos clubes del presidente de la AUF. Si me decís que soy opositor a todo lo que pasó hasta el día de hoy, sí, soy opositor. Me subieron al Titanic y tengo que intentar cambiar la cabeza del presidente para tratar de congeniar todos los aspectos para el bien del fútbol uruguayo, si no lo logro, al menos lo habré intentado. Esto es diálogo, diálogo y diálogo. Si el diálogo no va, voy a ser opositor".

Sobre el financiamiento que Alonso dijo que se iba a facilitar para que los clubes del fútbol uruguayo puedan duplicar sus ingresos por derechos de TV a partir de 2026, Del Campo afirmó: "Si viene un préstamo que me digan qué préstamo, lo va a tener que aprobar el Congreso".

"Si viene algo mejor", dijo en referencia a un futuro distinto en torno a los derechos de TV por el fútbol uruguayo que hasta el 31 de diciembre de 2025 tiene Tenfield, Del Campo comentó: "No hay ningún club que vaya a decir que no. En el grupo que represento, de los 30 clubes tuve 26 votos a favor y no tuve votos en contra, tengo buen diálogo con Manta, voy a tratar de unir a todo el fútbol profesional que es mayoría en el Congreso".

El proyecto de Del Campo para el uso del VAR y la sanción a los jueces

"Hoy explotó el problema del VAR: tengo un proyecto para el VAR, hace dos días se lo entregué a Alonso. El público no puede ir al partido de fútbol y no saber qué está pasando. El VAR no se puede equivocar, tiene que tener una explicación para la jugada. El proyecto preve que haya cinco días para que presenten la explicación de las jugadas, que un tribunal diferente formado por un exárbitro propuesto por el Consejo Profesional y otro exárbitro propuesto por el Colegio de Árbitros, elijan entre ellos a un tercer exárbitro, que todos sean exinternacionales, y que estos le expliquen a los clubes qué pasó en cada jugada. Si los árbitros de campo se equivocaron, esa información va a una ficha personal de los árbitros donde un error equivale a dos partidos de suspensión; dos errores a tres fechas; y el que llega a cuatro errores no puede ser más juez internacional por ese año. A los seis meses se borra esa ficha, como con los jugadores. Es mejorable", dijo Del Campo.

"También voy a pedir audiencia con las Mesas Ejecutivas porque se exige canchas de primer mundo y se olvidan del derecho de localía que es base, de la fiesta del barrio; no se le puede exigir a un club que recibe ¡por derechs de Tv 12.000 se les exige como el Centenario. Cerro-Nacional fue un riesgo mucho mayor, le sacaron el derecho de localía a un club.

Del Campo: hoy explota el VAR mañana el femenino, tras pasado la Liga, luego el contrato de televisión, todos los días hay tema a resolver.