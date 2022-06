Hereford mostró su calidad en las pistas, y hubo un anuncio para jóvenes cabañeros

Los criadores de Hereford volvieron a mostrar lo mejor de la raza en las pistas, esta vez en el local Bequeló, de la Asociación Rural de Soriano (ARS), en la cuarta edición de la Expo Nacional Hereford, donde se destacó la gran calidad genética expuesta, contó a El Observador Alejandro Puchiele, coordinador ejecutivo de la Sociedad de Criadores de Hereford (SCHU).

En el marco de la muestra, la sociedad de criadores firmó un convenio de cooperación con UTU para trabajar en mejoras técnicas en las escuelas agrarias, con apoyo de los inspectores que la sociedad de criadores tiene en todo el país. Según informó, se planea crear un concurso de animales de la raza criados por estudiantes de UTU en las escuelas agrarias. La competencia “todavía se está puliendo”, agregó.

Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay

Cabañas de todo el país expusieron a sus mejores ejemplares.

Genética destacada en pista

En esta Expo, que se ha ido transformando en una de las muestras más importantes de la raza, según dijo Puchiele, participaron 23 cabañas de todo el país. Un total de 138 animales pasaron por las pistas, en dos juras. Por un lado se calificaron 30 animales de bozal, y por otro 108 animales de campo.

Esta fue la cuarta edición de esta exposición que es rotativa, lo que le da la posibilidad a criadores de todo el país de mostrar su trabajo. Para la organización, todos los años la SCHU trabaja junto a las asociaciones rurales locales.

El jurado fue Gonzalo Rodríguez Mendaro, y los secretarios Valentín Helguero y Juan Martín Bosch, quienes destacaron los avances de la raza y la calidad de los ejemplares que fueron a pista –machos y hembras –.

Resultados

“Esta fue una muestra de genética muy importante. El jurado hizo hincapié en todo momento en la calidad”, sostuvo Puchiele. “Creo que esta es una de las muestras más importantes para la raza, junto con el Prado. Es un nuevo acercamiento con los socios y se hizo con un marco de público impactante; eso marca que la sociedad está bien parada”, añadió.

En dos jornadas, los socios de la SCHU y allegados a la sociedad pudieron disfrutar de diferentes actividades, ya que, además de las calificaciones hubo homenajes, una conferencia con técnicos vinculados al sector y actividades comerciales.

Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay

Se destacó la calidad de la genética Hereford.

Se realizó un foro técnico en el que se disertó acerca del futuro del engorde y la raza. Álvaro Pereira, jefe de inteligencia y acceso a mercados, del Instituto Nacional de Carnes (INAC); Alejandro Lamanna, investigador del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA); Álvaro Ferrés, presidente de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva (Aupcin); y Leonel Aguirre, integrante de la SCHU, hablaron sobre los avances y las oportunidades que tiene la raza en ese tipo de producción, en el que se ha desarrollado. La charla fue moderada por el periodista Martín Olaverry.

Hereford trabaja hace un tiempo con producción a corral, por ejemplo en la Central de pruebas de Kiyú, donde, con pruebas de emisión de gases de efecto invernadero, se estudia la eficiencia de conversión, en el marco de un FPTA de la gremial con el INIA. “Se trabaja en mejorar animales en eficiencia de conversión. Más allá de la sustentabilidad, que pisa fuerte hoy en día, con una fuerte demanda, las carcasas de esos animales son muy pesadas y eso es algo que se está pidiendo en el exterior”, comentó Puchiele.

En la cuarta edición de la Expo Nacional Hereford, que se realizó en Soriano, la SCHU (organizadora de la actividad) reconoció a tres cabañas que participaron por primera vez en la exposición: Vizcaíno Fernández, Sucesores de Esteban Sanguinetti y Monvelan.

Además, se homenajeó a los socios más antiguos de la sociedad de criadores, que trabajan con la raza en la zona de Soriano. Los homenajeados en esa oportunidad fueron los criadores Jaime Miller, Luis Fernández, Vizcaíno Fernández, Germán Morixe y María Sofía Saenz de Brum.



Por otro lado, la ARS se le entregó un obsequio a cada cabaña participante de la exposición.

Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay

En la Expo Nacional Hereford hubo homenajes.

La genética se premió en el mercado

Además, en el marco de la exposición, Zambrano & Cía, Escritorio Dutra y Touron & Sainz Rasines SRL Negocios Rurales realizaron el Remate Nacional Hereford, en el que se colocaron casi 2.000 reses generales.

Mauricio DiGenova, integrante de Zambrano & Cía, comentó que los terneros, que se colocaron casi en su totalidad, lograron un máximo de US$ 3,20; los novillos de más de tres años se valorizaron en US$ 2,65; la vaca de invernada –que se colocó al 100% – se pagó a US$ 2,18 de máximo; la ternera a US$ 3,10 de máximo; las vaquillonas a un máximo de US$ 2,50; y los vientres preñados se colocaron en su totalidad a US$ 1.110 (precios por kilo y por cabeza).

Se vendió el 90% de la oferta, y además Zambrano & Cía dispersó una oferta especial de animales de pedigrí de la cabaña La Misión, animales que se valorizaron muy bien.

Por otro lado, ese escritorio realizó una venta especial de la cabaña Isla Larga, que tenía como oferta 97 vientres preñados de la raza. DiGenova, contó que en la previa ese remate se fue armando muy bien, con mucho interés, “incluso con clientes que tenían interés por llevarse las casi 100 vacas que ofrecíamos”. Además de clientes interesados por volumen, hubo quienes buscaron dentro de los lotes las vacas más destacadas.

Esta venta comenzó con el 100% de los ejemplares preofertados. Muchos cabañeros participaron en preofertas y durante el remate, que se desarrolló con un muy buen ritmo y con mucha puja.

Según comentó, se destacó la venta de un lote de 30 vientres de generación 2019 que se pagaron a más de US$ 1.800. El promedio general de esta venta fue US$ 1768, y el máximo US$ 2.700.

“Se destacó la calidad de la oferta, que realmente estuvo muy bien seleccionada, animales con mucho hueso y que transforman mucho la carne. Las cabañas Hereford premiaron la solidez que tiene Isla Larga, con una genética que se desparramó por todos lados”, mencionó y resaltó que fue una muy buena jornada de actividades comerciales.