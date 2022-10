Hizo uno de los mejores discos uruguayos recientes y llegó hasta Japón: por qué escuchar a Mariano Gallardo

Los dos jóvenes esperaban en la fila con el objetivo de conseguir unas cervezas antes de que empezara el show de Jack White en el festival Primavera 0 en el Teatro de Verano. Mientras la cola avanzaba segura, uno le preguntó al otro cuáles eran sus planes para los próximos fines de semana. Su amigo le respondió “voy a ir a ver a Mariano Gallardo Pahlen”. Y luego enumeró las bondades musicales del cantautor por las que su compañero debía darle una oportunidad a su obra.

Gallardo está todavía en esa etapa, de la difusión boca a boca, y se le puede colgar la etiqueta de “artista emergente” si uno así lo desea. Pero lo cierto es que publicó uno de los mejores discos uruguayos de los últimos años, su debut solista tras varios años como miembro de diferentes bandas, Los sueños de los otros.

El disco salió en 2020, tuvo una preciosa edición en vinilo que también se lanzó en Japón tras su descubrimiento por un sello discográfico del país asiático, y ahora tendrá su presentación en La Trastienda, este 28 de octubre. Una presentación, advierte Gallardo, en la que las canciones sonarán diferente al disco, en versiones que aprovecharán al máximo las posibilidades del vivo.

El músico considera que en este disco, en el que tocó prácticamente todos los instrumentos, diseñó la portada, dirigió los videoclips y demás materiales audiovisuales, está el resumen de su camino artístico hasta ahora, un recorrido que tiene a la música como herencia familiar. Y ese legado, a su vez, explica el sonido y las influencias de su álbum, en el que sentía la necesidad de plasmar su identidad.

Un piano en la casa de sus padres, heredado de un bisabuelo austríaco concertista, que su hermano tocaba mientras él miraba; un abuelo materno que escribió sobre música, que dirigió orquestas y coros en Argentina y Uruguay, que fundó academias, dictó conferencias y hasta condujo Todos a cantar, un programa musical en Canal 4 (además de organizar el concurso infantil en el que cantó por primera vez Fabián “Fata” Delgado, que terminó en tercer lugar).

Ese abuelo, Kurt Pahlen, vivió buena parte de su vida en Suiza, a donde Mariano y su madre iban periódicamente. En el pueblo de Lenk, un enclave alpino que parece sacado de Heidi, el maestro tenía una academia para músicos profesionales, y otra institución para niños. Las dos experiencias marcaron a Gallardo, que se suman a las periódicas visitas familiares a disquerías ante cualquier viaje o a la práctica de sus padres (él, un melómano y el responsable de los primeros aprendizajes en guitarra del músico, ella, una coreógrafa y figura vinculada al teatro, que también dejó huella en la infancia del artista) de traer discos para cada miembro de la familia en sus viajes al extranjero.

Y después está la influencia del productor estadounidense Neil Weiss, responsable de discos como el Montevideo de Ruben Rada o el Homework de Hugo Fattoruso, a quien conoció en su infancia y que luego lo “apadrinó”.

“Lo conocí porque estaba produciendo el disco de una cantante de tango que se llama Giovanna, que es amiga de mi familia. Fue en un ensayo de la murga Contrafarsa. Tenía un amigo de la escuela que sus padres eran fanáticos de Contrafarsa, iban mucho a los ensayos y yo iba con ellos. Fue en el 2000, que estaban con el espectáculo El tren de los sueños, que es impresionante. Neil estaba acá y le dijeron que lo fuera a ver. De hecho, él termina abriendo un disco homenaje a Jaco Pastorius con la murga, con un arreglo de Pitufo Lombardo”, recordó Gallardo. “Me empezó a llevar a sus grabaciones en el estudio Sondor, con Hugo Fattoruso y con el trío Fattoruso, me daba entradas a shows que estaba produciendo, fui a Estados Unidos y me regaló una pila de discos de su sello que se llama Big World Music, me llevó a su casa a escuchar música por horas, me acompañó a ver guitarras”, enumeró.

Sobre ese legado, las influencias y su capacidad para abarcar y encargarse de todas las aristas de Los sueños de los otros, Gallardo habló con El Observador.

Con toda esa influencia familiar, ¿la música fue siempre su camino o en algún momento se planteó hacer otra cosa?

Desde que tengo memoria dibujo, e iba a ser dibujante. A los 12 ya tocaba la guitarra, y ahí empezó a cambiar. En paralelo empecé a sacar fotos, y después estudié comunicación audiovisual con las ganas de hacer cine, algo a lo que me dediqué (editar, dirigir, filmar) durante mucho tiempo. Hasta que con este disco concentré todo en la música.

Es un disco en el que hace casi todo en lo musical, lo visual, lo audiovisual. ¿Por qué lo encaró así?

Fue natural para mí, porque de alguna manera lo venía haciendo desde siempre. Saqué fotos toda mi vida, edité imágenes toda mi vida, filmé desde muy chico. Y ahora los medios tecnológicos te permiten hacer todo. Eso es algo muy especial y muy particular de esta época. Y con la música fue parecido, de hecho el disco es mi primera experimentación de grabarme, de agarrar una compu y grabar, después grabar otra cosa arriba. Después fue todo regrabado en el estudio con instrumentos reales, como para decir "quiero ir a la aventura, ver cómo se hace esto, cómo se graba un violín, vientos, cómo reamplificar los sintetizadores". Conocer y hacerlo, que al fin y al cabo era lo más estimulante, lo que me iba a devolver la experiencia de lo que pasara. Hice todo porque lo tomé como una obra completa, todo es el mismo proyecto.

¿Y tocar todos los instrumentos fue también por una cuestión de probar ese ejercicio o por un tema de control del proyecto?

Sí, yo estudié guitarra, y siempre compuse en piano porque era el instrumento que estaba en casa. Lo de los otros instrumentos viene de las bandas del liceo, cuando componía también lo hacía en la batería, el bajo, las guitarras, las voces, los coros. Creo que de ahí puede venir esa idea de composición más orquestal, esos arreglos que se entrelazan. Y después de formar parte de proyectos en diferentes roles, ser bajista en uno, en otro guitarrista, en otro compositor y cantante, en otro tecladista, en otro productor. De haberlo hecho antes. Acá fue la puesta a punto de todo ese desarrollo.

Es un disco que suena actual, pero también se parece a otras cosas y al mismo tiempo se siente como algo nuevo.

Lo veo así, totalmente, porque me parece que somos ese compendio, somos la música que se hizo, que escuchamos y que nos trajo hasta acá, la música que se está haciendo ahora y la experimentación y el avance. Esas tres cosas confluyen en lo que hago, porque mi atención se reparte de esa manera: lo que ya se hizo, lo que se está haciendo ahora, y la creatividad y las pruebas. Tiene un sonido que es de ahora, pero se parece a lo anterior. Son lazos y puentes de comunicación con el oyente. Y es variado, tiene una sonoridad que mezcla épocas y lugares del mundo distintos. Y eso responde a esa discoteca de mi casa, donde sacabas un disco de música griega, un soundtrack de una película de Spielberg, a Tom Jobim, a una cantante de fado. Y después mi propio camino dentro de eso, de empezar a traer cosas más de ahora y escucharlas. Es lo que más escucho ahora, la música nueva, que tiene mucho que ver con el diseño sonoro. La música de ahora me parece alucinante.