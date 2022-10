Hoy es el Día del Hijo en Uruguay: ¿por qué se celebra?

La creación de esta nueva fecha surgió como una iniciativa de comerciantes, prestadores de servicios y gremiales asociadas a la Cámara de Comercio.

En 2021 la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY) identificó a un público muy amplio que no contaba con un “día de”. A su vez, se encontró que en el mes de octubre no existían otras fechas comerciales que no coinciden con otras fechas comerciales.

Este año la celebración del Día del Hijo es este domingo 16 de octubre bajo el eslogan: “tus hijos dejaron de ser niños, pero no de ser hijos”.

https://www.elobservador.com.uy/nota/cuando-se-celebra-el-dia-del-hijo-2022-en-uruguay--20221041114

“Se aspira a que con el esfuerzo de los comerciantes de todo el país se logre que en el mediano plazo el Día de los Hijos se instale como una fecha tradicional referente del encuentro, la familia y la celebración”, asegura la comunicación oficial de la CCSUY.

El gerente de gremiales de la Ccsuy, Santiago Macció, señaló al programa Viva la Tarde de radio Sarandí, que esta decisión parte de un proceso de análisis que se ha venido realizando con diferentes actores. “Agencias de publicidad, agencias de medios, shoppings y muchos sectores comerciales que están vinculados a la Cámara de Comercio tanto regional como sectorialmente, identificaron la necesidad de unan nueva fecha comercial”, explicó.