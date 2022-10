¿Cuándo se celebra el Día del Hijo 2022 en Uruguay?

En 2021 la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUY) identificó a un público muy amplio que no contaba con un “día de”. A su vez, se encontró que en el mes de octubre no existían otras fechas comerciales que no coinciden con otras fechas comerciales.

Este año la celebración del Día del Hijo será el domingo 16 de octubre bajo el eslogan: "tus hijos dejaron de ser niños, pero no de ser hijos". "Se aspira a que con el esfuerzo de los comerciantes de todo el país se logre que en el mediano plazo el Día de los Hijos se instale como una fecha tradicional referente del encuentro, la familia y la celebración", asegura la comunicación oficial de la CCSUY.