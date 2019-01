Hubo 30% menos de turistas argentinos en los primeros diez días de enero

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, anunció este martes en conferencia de prensa que la cantidad de visitantes argentinos en los primeros diez días de 2019 fueron casi 30% menos que los de 2018, mientras que la baja en términos totales con respecto a 2018 se estimó en 16%. Hubo un total de 130.116 visitantes argentinos en los primeros días de enero.

Esta información, aclaró la jerarca, no contempla a los uruguayos residentes en el exterior que llegaron al país, que tuvo un aumento de 38,9% durante 2018, con el arribo de 459.851 frente a los 331.102 uruguayos que lo hicieron en 2017.

“Hay un comportamiento del último trimestre de 2018 en el que ya se venían contemplando las dificultades con Argentina, que empezaron a manifestarse entre mayo y junio. Estimamos entonces que para el resto de enero la tendencia va a ser parecida, con una baja del 16% del global de los turistas y de un 20% en el gasto”, manifestó Kechichian, que además aclaró que la referencia de 2017 debe ser considerada como una de las mejores temporadas de la historia del país.

También se informó que hubo un aumento de la llegada de chilenos, estadounidenses y europeos, a la vez que la misma situación fue para todo Sudamérica, sobre todo para los brasileños, que va a minimizar la caída abrupta de turistas argentinos en relación a 2017, expresó la ministra.

El cálculo realizado por el Ministerio de Turismo se basa en proyecciones realizadas sobre el último cuatrimestre de 2018.

Disminución en comparación a 2017

En 2018 Uruguay recibió 3.711.948 visitantes, que representó 5,8% menos respecto a 2017, año en el cual llegaron al país 228.842 personas más. El ingreso de divisas por servicios turísticos fue de US$ 2.155 millones, con una balanza turística positiva de US$ 1.108 millones. Por su parte, el gasto per cápita fue de US$ 580,5, según expresaron desde la cartera de Turismo.

En tanto, los visitantes argentinos que ingresaron durante el 2018 fueron en total 2.319.640, 12,7% menos que el año anterior. En el caso de los brasileños fueron 466.673, que representó una caída de 7,5%. Norteamericanos, resto de América y visitantes europeos tuvieron un aumento.

Los principales destinos turísticos del país fueron Montevideo, Punta del Este, el litoral termal, Colonia y las costas de Rocha, en ese orden.

Mientras Montevideo recibió a 1.051.593 visitantes (US$ 607 millones de gasto), a Punta del Este llegaron 727.421 (US$ 874 millones). En el caso del litoral se recibieron 605.547 turistas a lo largo de todo 2018 (US$ 163 millones), mientras que a Colonia llegaron 288.071 turistas, con un gasto aproximado de US$ 72 millones.

Por su parte, las costas rochenses acogieron a 229.870 visitantes que gastaron en torno de los US$ 171 millones.