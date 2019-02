Icebox, la película que se mete en las tragedias familiares de la frontera EEUU-México

Es la gran tragedia contemporánea. La crisis migratoria –en el Mediterráneo, Venezuela, Medio Oriente o la frontera entre México y EEUU– está reconfigurando el mapa mundial y causando todo tipo de coletazos sociales, económicos, demográficos y políticos. A pesar de su gravedad y las consecuencias que genera en el mundo, hay veces que el fenómeno es desestimado o simplemente queda oculto bajo cifras frías y datos aislados que intentan ilustrar, a grandes rasgos, el alcance del problema. Pero así, la compasión y comprensión de la tragedia queda de lado; solo aflora cuando los ejemplos singulares, esos que hablan de historias con las que se puede empatizar, aparecen. Pasó con el niño sirio Aylan Kurdi en la playa de Turquía, pasa también con los niños cautivos en dependencias estadounidenses que, separados de sus familias, esperan tras las rejas.

En las raíces del director Daniel Sawka también está muy presente la migración. De origen sueco, su padre llegó al país nórdico como refugiado político polaco, por lo que resulta lógico que haya elegido retratar el fenómeno en Icebox, su primera película. “Era algo que se discutía mucho en casa. Estuve trabajando en el tema de la inmigración durante mucho tiempo, seguramente para tratar de entender mis propias raíces familiares”, contó Sawka en una conferencia telefónica en la que participó El Observador.

A pesar de su sus orígenes europeos, el director decidió que su trabajo como debutante se centraría en la problemática de la frontera mexicana-estadounidense, luego de que durante un viaje por allí se encontrara con la imagen de un niño encerrado en un centro de detección que lo impactó y le hizo repensar el asunto. Tras el episodio, filmó un corto al que tituló Icebox y que luego se transformó en una película que HBO estrenó a fines del año pasado. Ahora, el filme se encuentra disponible en HBO GO.

En Icebox, Sawka cuenta la historia de Oscar, un niño hondureño que es separado de su familia en la frontera tras escapar de las Maras, y que es internado en uno de estos centros estadounidenses. Oscar está interpretado por Anthony González (14), que hizo el mismo papel en el corto y que saltó a la fama por ser la voz de Miguel, el protagonista de Coco, la última película de Pixar. A continuación, un extracto de las entrevistas con ambos artistas.

Anthony González, protagonista

“Esta película abrirá los ojos de quienes no conocen lo que sufren estos niños”

Después de haberle puesto la voz al personaje de Miguel en Coco, ¿era una cuenta pendiente poner el rostro y el cuerpo al servicio de una historia y mostrar todos sus recursos actorales?

Sí, la actuación es algo que he estado haciendo desde los 4 años, es algo que quiero seguir haciendo, lo mismo que el canto. Me encanta transmitir mis emociones por la pantalla, y creo que es importante porque puede abrir los ojos a muchas personas que no conocen ciertos temas. Por ejemplo en Icebox. Estoy muy feliz de que pude ponerme en la piel de Oscar (su personaje) para que quienes la vean pueda entender lo que está pasando en la vida real.

¿Cómo cambió su vida después de estar en producciones de Pixar y HBO?

Mi vida ha cambiado mucho y drásticamente. Al principio yo estaba yendo a la escuela regular, pero dejé en séptimo porque estaba empezando a hacer mucha prensa con Coco, por ejemplo. Tuve la oportunidad de ir a distintos lugares del mundo que pensé que nunca iba a poder ir, y también de estar en muchos premios, como los Oscar. Con Icebox tuve la oportunidad de ir a Nuevo México por un mes. Nunca pensé que iba a viajar tanto.

¿Cree que la película podría cambiar la opinión de quienes tienen una posición contraria a los inmigrantes?

Nunca lo pensé, pero debería cambiar su perspectiva. Creo que mucha gente en el mundo no tiene tanto conocimiento real del tema de la inmigración, y esta película le va a abrir los ojos a quienes no saben lo que están sufriendo estos niños y el esfuerzo que hacen para salir de allí y mejorar su vida. Oscar se tiene que ir de Honduras por la violencia de las Maras. Mucha gente no tiene idea de los sacrificios que se hacen.

Daniel Sawka, director

“Queríamos ver cómo se capturaba la infancia en esas situaciones”

¿Cómo lidiaba con la historia una vez que terminaba el día de rodaje?

Estoy trabajando en esta historia desde 2014, por lo que he estado viviendo con ella durante muchos años. Estuve bastante tiempo sin hablar con nadie sobre el tema y me resultaba difícil, pero luego aprendí a discutirlo con personas que no estaban tan involucradas. De todas maneras, es un proyecto muy ligado emocionalmente a mí, y por suerte con cada uno de los que formó parte de él nos contuvimos mutuamente y lo hablamos permanentemente, algo que fue positivo.

¿Cómo investigó sobre el tema?

Hablé con muchos periodistas que, después, me contactaron con fuentes sobre el tema. Me reuní con muchas personas que trabajaron durante décadas en la frontera y también hablamos con miembros de muchas organizaciones que velan por los migrantes, a través de los cuales nos conectamos con ellos. Nos contactamos con muchos migrantes hondureños. Sentimos que ese era el punto de vista correcto para la historia que queríamos contar, ya que muchos de los niños que estaban en esas dependencias del estado cuando hicimos las investigaciones eran de ese país.

¿Tomó algunos elementos de otras películas o se inspiró en ellas para Icebox?

Nos basamos en varias películas, desde algunas que tocan el tema de la inmigración, a otras que simplemente involucran a niños. Creo que la búsqueda de la infancia fue algo que hicimos; buscamos entre el cine de los hermanos Dardenne hasta Let the right one in. Queríamos ver como se retrataba a los niños en distintos géneros, como se capturaba la infancia en estas situaciones.